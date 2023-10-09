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Teknoloji-Bilişim
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Hiçliğin ortasında gizemli patlama

2023-10-09 22:48:45
Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Hubble teleskobu bilim dünyasını hayrete düşüren bir keşfe imza attı.

#1
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Hubble Uzay Teleskobu yakın zamanda tuhaf bir gelişmeye şahit oldu. Hiçliğin son derece parlak, son derece hızlı bir ışık parlaması gözlemledi. Bilim insanları bu olaya Parlak Hızlı Mavi Optik Geçiş (LFBOT) diye tanımlıyor. Bu olayı ilginç kılan detay ise bu durumun bir galaksinin dışında meydana gelmiş olması.

#2
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Hubble Teleskobu bilim dünyasında ezberleri bozduracak bir gelişmeye imza attı! Bu parlamalar aslında ilk kez 2018 yılında keşfedildi.

#3
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

2018’den beri birkaç kez daha gündeme gelen bu olaya bilim insanları ‘Finch’ ismini verdi. Araştırmacılar, Hubble Teleskobunu, iki galaksi arasında bulunan flaşın başlangıç ​​noktasını izlemek için kullandı. Gökbilimciler bu olayların yıldızların oluştuğu galaksilerin içinden kaynaklandığı düşünüyorlardı. Ancak bu sürpriz gelişme onları şaşırttı. Çünkü bu patlama yıldız oluşumu sağlayan bölgeden çok uzakta gerçekleşti.

#4
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Bu patlama, uzayda şimdiye kadar görülen en parlak patlamalardan birisidir. Parlak Hızlı Mavi Optik Geçici (LFBOT) olarak adlandırılan bu madde, mavi ışıkta yoğun bir şekilde parlıyor.

#5
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Ardından hızla gelişiyor ve en yüksek parlaklığa ulaşıyor. Ayrıca süpernovaların kararması haftalar veya aylar sürerken LFBOT’lar birkaç gün içinde tekrar sönüyor.

#6
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Bilim adamları, LFBOT’ların çok büyük ve kısa ömürlü yıldızların başına gelen özel ve nadir bir süpernova türü tarafından oluştuğu kanısına vardılar. Bu yıldızlar uzun süre varlıklarını sürdürmedikleri için doğdukları yıldız doğum yerlerinin yakınında bulunma eğilimindedirler. Ancak bu yeni flaş bu kavrama meydan okuyor.

#7
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

2018’den bu yana yalnızca bir avuç dolusu LFBOT keşfedildi. Bunların hepsi yıldızların doğduğu galaksilerin içinde gerçekleşiyor. Ancak 2023 yılında Hubble tarafından keşfedilen LFBOT flaşı, galaksiler arasında görülmüştü. Bu sadece bu geçici olayların ne olduğuna dair gizemi daha da artırıyor. Gökbilimciler LFBOT’ların altında yatan süreci henüz bilmiyor. Dolayısıyla bu patlamanın nasıl oluştuğuna dair ortaya atılan fikirler, bilinen bazı geçici olaylara dayanan varsayımlardan oluşuyor.

#8
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Baş araştırmacı Ashley Chrimes yaptığı bir açıklamada, “Hubble gözlemleri gerçekten çok önemliydi. Bunun diğerlerine kıyasla olağandışı olduğunu fark etmemizi sağladı. Çünkü Hubble verileri olmasaydı bunu bilemeyecektik” dedi. Chrimes, “LFBOT’lar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, bizi o kadar çok şaşırtıyorlar. Artık LFBOT’ların en yakın galaksinin merkezinden çok uzakta meydana gelebileceğini ve Finch’in konumunun herhangi bir süpernova için beklediğimiz gibi olmadığını gösterdik.” dedi.

#9
Foto - Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Bu parlamalar aslında süpernovalardan kaynaklanmamış da olabilir. Bilim adamları, bu durumun, süpernovalar yerine yıldızların kara delikler tarafından parçalanması sonucunda da oluşmuş olma ihtimali üzerinde duruyor. Ya da hızlı hareket eden bir yıldız iki galaksinin arasından geçerken patlamış olabilir. Olaylar çok nadir olduğundan araştırmanın bu aşamasında bunu söylemek zor. Araştırmalar devam ediyor.

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