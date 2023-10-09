Hiçliğin ortasında gizemli patlama

Baş araştırmacı Ashley Chrimes yaptığı bir açıklamada, “Hubble gözlemleri gerçekten çok önemliydi. Bunun diğerlerine kıyasla olağandışı olduğunu fark etmemizi sağladı. Çünkü Hubble verileri olmasaydı bunu bilemeyecektik” dedi. Chrimes, “LFBOT’lar hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, bizi o kadar çok şaşırtıyorlar. Artık LFBOT’ların en yakın galaksinin merkezinden çok uzakta meydana gelebileceğini ve Finch’in konumunun herhangi bir süpernova için beklediğimiz gibi olmadığını gösterdik.” dedi.