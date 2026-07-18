Kopan kayaç parçaları... Uzmanından tatilcilere 'bilmediğiniz suya atlamayın' uyarısı

Suda şakalaşmanın ve riskli davranışların kazalara davetiye çıkardığını belirten Bilyaz, "Suyun gücü, hafife alınmamalı. Suda şaka yapmayalım. Suyla şaka olmaz. Su bizden güçlüdür. Suya karşı direnç göstermek, ona üstünlük taslamak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Bilyaz, yaz aylarında tur teknelerinde de benzer kazaların yaşanabildiğini kaydetti. Teknelerde kaptanların yolcuları kurallar konusunda uyardığını ancak bazı kişilerin bu uyarıları dikkate almadığını aktaran Bilyaz, "Tatilciler 'Hadi buradan atlayalım, şuradan atlayalım' diyerek birbirlerini gaza getirerek teknenin her tarafından atlamaya çalışıyor. Bu tür davranışlar, yalnızca suya atlama sırasında değil, tekne üzerinde de kazalara neden olabiliyor. Bazı kişiler teknenin küpeştesine ya da farklı bölümlerine düşerek yaralanıyor." diye konuştu.