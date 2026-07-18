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Ekonomi
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Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

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Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarında artan ihlalleri ve tüketici şikayetleri üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı.

#1
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

Bakanlık, indirimli satışların tüketiciler üzerindeki yönlendirici etkisi nedeniyle "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"ne tam uyum koşulu arıyor.

#2
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

Yapılan incelemelerde, "yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" gibi üst üste binen yanıltıcı nihai indirim hesaplamalarının tüketicilerde kafa karışıklığı oluşturduğu belirlendi.

#3
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

Reklamın ana metninde tüm ürünlerde indirim olduğu belirtilmesine rağmen dipnotlarla birçok ürünün kapsam dışı bırakıldığı, kampanya koşullarının ise okunmayacak kadar küçük ve silik puntolarla sunulduğu tespit edildi.

#4
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin bulunmaması ile sadakat kartları üzerinden yapılan indirimlerde referans fiyatın gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilmesi de üzerinde durulan ihlaller arasında yer aldı.

#5
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mevzuata aykırı hareket eden reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları yaptırıma tabi tutuluyor.

#6
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamları durdurma, aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası verme yetkisine sahip bulunuyor.

#7
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

İdari para cezaları, reklamın yayınlandığı mecraya göre 99 bin 339 liradan başlayıp 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar yükselebiliyor. Kurul, ceza miktarını belirlerken elde edilen haksız menfaatin büyüklüğü, tüketicinin uğradığı zarar ve ihlali gerçekleştirenin kusur durumunu dikkate alıyor.

#8
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin mağduriyet yaşamaması hem de işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için ilgili meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi.

#9
Foto - Vatandaşı yanıltanlara yakın mercek İndirim görünümlü bindirim

Bakanlık uzmanları, reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Spekülatif fiyat hareketlerine yol açan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların takibinin titizlikle yapılacağı kaydedildi.

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