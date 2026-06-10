Hiç kimse bunu beklemiyordu: Başkan'dan ters köşe: Golcü Beşiktaş'tan geliyor
Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe geliyor...
Fenerbahçe Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe geliyor...
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'ta inişli-çıkışlı bir performans gösteren El Bilal Toure için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesiyle yeni bir dönemin kapısını aralayan Fenerbahçe transfer hazırlıklarına da start verdi. Teknik direktör arayışını hızlandıran aynı zamanda yeni transferler için de kollarını sıvayan sarı-lacivertli kulüp için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Bonservisi Atalanta'da olan Malili futbolcu El Bilal Toure için Fenerbahçe'nin talip olduğu ve görüşmelerin başladığı öne sürüldü.
Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Malili futbolcuyla ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı öne sürüldü. El Bilal Toure, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
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