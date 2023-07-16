Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

"Tesisimize 50 dekarlık örtü altı iklimlendirme kontrollü tam otomasyonlu sera kurduk, burada 45 tropik meyve türünü üretiyoruz. Seramızda mango, ananas, pasiflora, ejder meyvesi, pitaya, guava, longan, sapodilla gibi birçok meyve var. Bu meyvelerin türleri kendi içlerinde de 170-180 çeşidini üretiyoruz. Mesela mangodan 8-10 çeşit üretiyoruz. Bunun nedeni ise ülkemize bunun adaptasyonunu görüp meyvenin lezzeti, aroması gibi tüketici tarafından beğenilen çeşitleri üretmek. Bu sera ülkemizde emsalsiz bir sera, belki de dünya da böyle çeşidin bir arada olduğu farklı ülkelerden bitkilerin yetiştirildiği bir tesisin olduğunu düşünmüyorum. Muzla beraber kapalı örtü altı alanımız 350 dekar, yine açık alanda kuşkonmaz, Trabzon hurması gibi çeşitlerin üretimiyle toplamda 600 dekarlık tarımsal üretime sahibiz."