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Yaşam
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Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

2023-07-16 22:38:13
Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Devletin teşvik ve hibe destekleriyle 45 çeşit tropik meyve yetiştiren üretici Şevki Öncel, tesisine kurdurduğu güneş enerji santraliyle hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazlasını satarak gelire dönüştürüyor.

#1
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Manavgat ilçesinde 2017'de devletin tarımsal hibe ve destekleriyle 250 dekarlık alanda örtü altı muz yetiştirmeye başlayan üretici Öncel, bu alanda başarı sağlayınca ürün yelpazesini çeşitlendirmeye karar verdi.

#2
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Yurt dışından getirdiği mango, pasiflora ve guava gibi 45 tropik meyveyi yetiştirip üretim alanını genişleten Öncel, tesisin çatısına güneş enerji sistemini kurdurup hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de fazlasını satarak gelir elde etmeye başladı.

#3
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Üretici Şevki Öncel, öğretmen babanın çocuğu olarak maddi imkansızlıklar içinde büyüdüğünü ve ticari hayatının sıfırdan başladığını söyledi. Tarımsal üretime 250 dekar örtü altı muz üretimiyle başladığını belirten Öncel, "Devletimizin tarımsal hibe ve desteklerinin motivasyonuyla tarıma başladım. Biz bunlardan ihtiyacımız olduğu derecede, niteliklerini sağladığımız işlerde kullandık. Bu sayede de 10-15 yılda geleceğimiz tarımsal büyüklüğe 3-4 senede geldik." dedi.

#4
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Bölgede ilk entegre sarartma ve paketleme tesisi kurduklarını kaydeden Öncel, muzun üretiminin yanında yeni ürünler için pazar araştırmasına başladıklarını ifade etti. Antalya ikliminin uygun olmasından dolayı dünyanın farklı yerlerinde 45 çeşit tropik meyve bitkisi getirdiklerinin anlatan Öncel, şunları dile getirdi:

#5
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

"Tesisimize 50 dekarlık örtü altı iklimlendirme kontrollü tam otomasyonlu sera kurduk, burada 45 tropik meyve türünü üretiyoruz. Seramızda mango, ananas, pasiflora, ejder meyvesi, pitaya, guava, longan, sapodilla gibi birçok meyve var. Bu meyvelerin türleri kendi içlerinde de 170-180 çeşidini üretiyoruz. Mesela mangodan 8-10 çeşit üretiyoruz. Bunun nedeni ise ülkemize bunun adaptasyonunu görüp meyvenin lezzeti, aroması gibi tüketici tarafından beğenilen çeşitleri üretmek. Bu sera ülkemizde emsalsiz bir sera, belki de dünya da böyle çeşidin bir arada olduğu farklı ülkelerden bitkilerin yetiştirildiği bir tesisin olduğunu düşünmüyorum. Muzla beraber kapalı örtü altı alanımız 350 dekar, yine açık alanda kuşkonmaz, Trabzon hurması gibi çeşitlerin üretimiyle toplamda 600 dekarlık tarımsal üretime sahibiz."

#6
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Tarımın ülke için stratejik bir mesele olduğunu vurgulayan Öncel, bunun için kurdukları tesiste tohum üretiminden paketlemeye, gübre üretimine kadar birçok aşamayı tek tesis çatısı altında topladıklarını belirtti.

#7
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Elektriğin olmadığı hiçbir tarımsal faaliyetin doğru yönetilemeyeceğine değinen Öncel, "Güneşin bu kadar verimliği olduğu bölgede elektriğimizi kendimiz üretmeye karar verdik. GES tesisi kurduk, aylık 400 kilovat elektrik üretiyoruz. Bunun yarısını tesislerimizde kullanıyoruz, yarısını da şebekeye satarak birçok giderimizi oradan karşılıyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

Hedeflerinin yetiştirdikleri ürünlerle yurt içi ihtiyacını karşılayıp ithalatı önlemek olduğunu aktaran Öncel, ardından yurt dışına ihracat yapıp ülkeye döviz kazandırmak istediğini sözlerine ekledi.

#9
Foto - Hibe desteği aldı tesis kurdu! Hem meyve hem elektrik üretiyorlar

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