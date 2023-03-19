Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Şiddetli yağışlardan dolayı mahallede farklı zamanlarda da heyelan olduğunu anlatan Kaçaman, "Depremlerden dolayı kayalar da oynamıştı. Yağışlardan dolayı da heyelan oluştu. Yolumuz şu an kapandı. AFAD ekipleri yaptığı inceleme sonucu burasını heyelan bölgesi ilan etti. Yetkili makamlardan yardım bekliyoruz. Heyelandan kaynaklı herhangi bir can kaybımız yoktur." dedi.