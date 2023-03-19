  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

2023-03-19 20:12:48
Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Malatya Darende’de sağanak yağışın etkisiyle meydana gelen heyelan sebebiyle bir mahallenin yolu kapandı.

#1
Foto - Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Malatya’nın Darende ilçesinde, heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı. İlçede bir haftadır etkisini sürdüren yağış nedeniyle Hacılar Şeyhli Mahallesi yolunda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

#2
Foto - Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Başka bir bölgedeki heyelanda ise yollara kayalar düştü.

#3
Foto - Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Emniyet ekipleri, heyelan bölgesinde tedbir alarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

#4
Foto - Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, daha önce de heyelan oluşan yolun güzergahının değiştirilmesine karar verildi.

#5
Foto - Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Hacılar Mahalle Muhtarı Müslüm Kaçaman, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yolun zarar gördüğünü söyledi.

#6
Foto - Heyelan bir mahallenin yollarını kapattı

Şiddetli yağışlardan dolayı mahallede farklı zamanlarda da heyelan olduğunu anlatan Kaçaman, "Depremlerden dolayı kayalar da oynamıştı. Yağışlardan dolayı da heyelan oluştu. Yolumuz şu an kapandı. AFAD ekipleri yaptığı inceleme sonucu burasını heyelan bölgesi ilan etti. Yetkili makamlardan yardım bekliyoruz. Heyelandan kaynaklı herhangi bir can kaybımız yoktur." dedi.

Depremzedelere gönüllü ders
Eğitim

Depremzedelere gönüllü ders

Üniversite öğrencisiyken 17 Ağustos 1999 Gölcük depremine tanıklık eden matematik öğretmeni Bahadır Dursun, Kahramanmaraş merkezli depremler..
Mesut Hakkı Caşın: Türkler geliyor! Bunu artık kimse durduramaz
Gündem

Mesut Hakkı Caşın: Türkler geliyor! Bunu artık kimse durduramaz

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın, katıldığı programda Milli Muharip Uçak'ın (MMU) Türkiye için önemini anlattı...
Parti yetkilileri duyurdu! Erbakan ittifak kararını verdi
Siyaset

Parti yetkilileri duyurdu! Erbakan ittifak kararını verdi

Yeniden Refah Partisi Basın Müşaviri Şerif Varol, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama konusundaki kararın açıklanacağı tarihi paylaştı...
AK Parti'den seçimler için flaş hamle! Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Siyaset

AK Parti'den seçimler için flaş hamle! Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Cumhur İttifakı'nda seçim çalışmaları hızlandı. HÜDA PAR'a 3 ilde garanti, 5 ilde ise riskli yerler verilecek... AK Parti'nin emekli asker s..
Bülent Arınç'la ilgili olay iddia! 14 Mayıs seçimlerinde...
Medya

Bülent Arınç'la ilgili olay iddia! 14 Mayıs seçimlerinde...

14 Mayıs seçimleri için liste çalışmalarını hızlandıran AK Parti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Talat Atilla, Bülent Ar..
Türkiyesiz olmayacağını anladılar! Mısır'dan Yunanistan'a gizli mesaj
Gündem

Türkiyesiz olmayacağını anladılar! Mısır'dan Yunanistan'a gizli mesaj

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarına yönelik çetin bir mücadele yürütüyor. Akdeniz denkleminde önemli bir yerde olan Mısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23