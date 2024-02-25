Heyecanlandıran haber verildi! Herkese bedava olacak! Önüne gelen kullanacak

X’in Preium abonelerine sunduğu sesli ve görüntülü arama özelliğini standart kullanıcılara da sunmayı planlıyor. Özellikle görüntülü arama seçeneği için atılan bu adım kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı. X, geçtiğimiz yıl FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamaların sesli ve görüntülü arama yapmasına ve izin veren yeni özelliğini tanıttı. Bir süredir sadece premium abonelerle sınırlı olan bu özellik, artık diğer kullanıcının kullanımına sunuluyor. X mühendisi Enrique Barragan aktarılana göre, X Premium’a abone olmayanlara yavaş yavaş sesli ve görüntülü görüşme özelliğini sunulmaya başlandı.