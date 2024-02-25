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Heyecanlandıran haber verildi! Herkese bedava olacak! Önüne gelen kullanacak

2024-02-25 13:16:22
Heyecanlandıran haber verildi! Herkese bedava olacak! Önüne gelen kullanacak

Sosyal medya devi, premium özelliğini herkese bedava olarak açacak.

#1
Foto - Heyecanlandıran haber verildi! Herkese bedava olacak! Önüne gelen kullanacak

Eski adıyla Twitter olan X, sadece premium üyelik satın alan kullanıcılarına sunduğu bazı özellikleri herkese açmayı planlıyor. Twitter’ın Elon Musk’a geçmesinin ardından baştan uygulamanın adı olmaz üzere birçok yenilik yapıldı. Elon Musk Twitter’ın adını X olarak değiştirdi. Bunun yanı sıra Premium özelliği, ücretli mavi tık gibi sil baştan değişiklerle yeni adıyla X oldukça değişim geçirdi. Çoğu kullanıcı tarafından bu değişiklikler tepkiyle karşılansa da zaman içerisinde uygulamadaki değişiklilere uyum sağlandı.

#2
Foto - Heyecanlandıran haber verildi! Herkese bedava olacak! Önüne gelen kullanacak

X’in Preium abonelerine sunduğu sesli ve görüntülü arama özelliğini standart kullanıcılara da sunmayı planlıyor. Özellikle görüntülü arama seçeneği için atılan bu adım kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı. X, geçtiğimiz yıl FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamaların sesli ve görüntülü arama yapmasına ve izin veren yeni özelliğini tanıttı. Bir süredir sadece premium abonelerle sınırlı olan bu özellik, artık diğer kullanıcının kullanımına sunuluyor. X mühendisi Enrique Barragan aktarılana göre, X Premium’a abone olmayanlara yavaş yavaş sesli ve görüntülü görüşme özelliğini sunulmaya başlandı.

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