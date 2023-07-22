Heyecanlandıran açıklama! "Kritik dizayn dediğimiz safhadayız"

"TUA, KISA SAYILABİLECEK BİR SÜREDE ÇOK MESAFE ALDI" TUA'nın NASA tarafından düzenlenen "Space Apps Challenge-Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması"nın bu seneki paydaşlarından biri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, bu gelişmeye ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yarışma NASA'nın organize ettiği, aslında gençlerin de çok ilgisini çeken önemli bir yarışma. Biz burada jüri üyesi olarak bulunuyoruz, destek veriyoruz. TUA'nın buraya davet edilmiş olması, Ajansımızın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, ortaya koyduğu Milli Uzay Programı ile dünyada, uluslararası sahada ve uzay camiasında iyi bir yer edindiğini, ciddi bir itibarı olduğunu gösteriyor. TUA, kısa sayılabilecek bir sürede çok mesafe aldı. Ortaya koyduğu Milli Uzay Programı da dünyada gerçekten ilgi topladı. Bugüne kadar gelinen seviyeden memnunum, tabii ki daha alacak çok yolumuz var. Bu konuda devletimizin desteği de aşikar, inşallah daha da ileriye gideceğiz." Yıldırım, TUA'nın desteğiyle Uzay Keşif Topluluğu Derneğinin (UKET) bu yıl ikincisini düzenlediği, ODTÜ yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 23 Temmuz Pazar günü sona erecek Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması'nın (Anatolian Rover Challenge) önemine de değindi. Bu tür yarışmaların Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Bu yarışmalarla hem gençlerimizi teşvik ediyor hem de uluslararası sahada farkındalık oluşturuyoruz." diye konuştu.