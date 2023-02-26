2023-02-26 15:48:12 Herkesin yüreği ağzında! Havalar ısınınca olmaya başladı
Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte çığlar düşmeye başladı.
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Şırnak'ta havaların ısınmasıyla birlikte çığlar düşmeye başladı.
Şırnak’ta havaların ısınmasıyla beraber dağlardan çığlar düşmeye başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek rakımlı dağlardan çığ düşmeye başladı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Kar kalınlığı havaların ısınmasıyla beraber dağlardan kütleler halinde düşmeye başladı.
Onlarca çığın düştüğü ormanlık bölgelerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçince yükseklerden düşen kar kütleleri dev çığların oluşmasına neden oldu.
Doğa olaylarını fotoğraflamak için fotoğrafçılar çığlı bölgelerde fotoğraflar çekmeye başladı.
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