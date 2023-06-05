2023-06-05 23:25:56 Herkesin görmeyi istediği ulusal park
Los Nevados Ulusal Parkı, Kolombiya And Dağları'nın Orta Cordillera bölgesinde yer alan bir koruma alanıdır.
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Los Nevados Ulusal Parkı, Kolombiya And Dağları'nın Orta Cordillera bölgesinde yer alan bir koruma alanıdır.
Park 1973 yılında kurulmuştur ve yaklaşık 58.300 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.
Los Nevados Ulusal Parkı biyolojik çeşitliliğiyle ünlüdür.
Çok sayıda endemik ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yapmaktadır.
Parkta bulunan paramo ekosistemleri, soğuk ve sert koşullara adapte olmuş 'frailejones' gibi yüksek rakımlı bitki türlerinin korunması açısından özellikle önemlidir.
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