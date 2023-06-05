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Dünya
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Herkesin görmeyi istediği ulusal park

2023-06-05 23:25:56
Herkesin görmeyi istediği ulusal park

Los Nevados Ulusal Parkı, Kolombiya And Dağları'nın Orta Cordillera bölgesinde yer alan bir koruma alanıdır.

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Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

Park 1973 yılında kurulmuştur ve yaklaşık 58.300 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

#2
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

Los Nevados Ulusal Parkı biyolojik çeşitliliğiyle ünlüdür.

#3
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

Çok sayıda endemik ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yapmaktadır.

#4
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

Parkta bulunan paramo ekosistemleri, soğuk ve sert koşullara adapte olmuş 'frailejones' gibi yüksek rakımlı bitki türlerinin korunması açısından özellikle önemlidir.

#5
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#6
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#7
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#8
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#9
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#10
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#11
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#12
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

#13
Foto - Herkesin görmeyi istediği ulusal park

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