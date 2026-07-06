Herkesin altının gelmesi gerektiği fiyat açıklandı! Eğer bu olursa piyasa açılacak

Sektör uzmanları, altının 7.500 TL barajını aşması durumunda, bozulan altınların piyasaya sıcak para olarak akacağını ve aylardır durgunluk yaşayan konut ile araba piyasasının yeniden büyük bir hareketlilik kazanacağını öngörüyor. O zamana kadar piyasalardaki bu kilitlenme ve bekle-gör politikası devam edecek gibi görünüyor.