Herkesin altının gelmesi gerektiği fiyat açıklandı! Eğer bu olursa piyasa açılacak
Yatırım bütçesini altına bağlayan binlerce vatandaş, konut ve araba piyasasında büyük bir bekleyiş içerisine girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yatırım bütçesini altına bağlayan binlerce vatandaş, konut ve araba piyasasında büyük bir bekleyiş içerisine girdi.
Sektör temsilcileri ve piyasa uzmanlarından gelen son analizlere göre, gayrimenkul ve otomotiv pazarında yaprak kımıldamamasının en büyük nedeni gram altının mevcut seyri oldu.
Şu sıralar 6.250 TL seviyelerinde dalgalanan gram altının, yatırımcısına beklediği karı getirmemesi ve zirve seviyesinin gerisinde kalması sebebiyle alım-satım iştahı tamamen bıçak gibi kesildi.
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Piyasadaki durgunluğun perde arkasını aralayan uzmanlar, tasarrufunu altında tutan vatandaşların şu an zararda olduğunu ve bu nedenle mevcut fiyatlardan bozdurma yapmaya kesinlikle yanaşmadığını belirtiyor.
Elindeki birikimi eriterek konut veya araç peşinatı yapmak istemeyen vatandaşlar, alımları tamamen durdurdu. Piyasada genel beklenti, gram altının yeniden yükselişe geçerek 7.500 TL psikolojik sınırını aşması yönünde.
Kuyumcularda ve serbest piyasada altının yeniden şahlanmasını bekleyen yatırımcılar, kayıplarını telafi etmeden otomobil galerilerinin ya da emlak ofislerinin kapısını çalmamakta kararlı.
Sektör uzmanları, altının 7.500 TL barajını aşması durumunda, bozulan altınların piyasaya sıcak para olarak akacağını ve aylardır durgunluk yaşayan konut ile araba piyasasının yeniden büyük bir hareketlilik kazanacağını öngörüyor. O zamana kadar piyasalardaki bu kilitlenme ve bekle-gör politikası devam edecek gibi görünüyor.
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