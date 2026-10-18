İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu
İzmir Ege Üniversitesi kampüsünü işgal eden ve öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden yaklaşık 200 başıboş sokak köpeği, gece saatlerinde çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle barınaklara götürülmek üzere toplandı. Hemen her gün sokaklarda masum çocukların parçalandığı, ağır yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığı başıboş köpek terörünü 'hayvanseverlik' kılıfıyla savunan marjinal gruplar, kamu düzenini sağlayan emniyet güçlerine fiziki saldırıda bulunarak çirkin bir provokasyona imza attı.