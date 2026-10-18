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İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

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İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

İzmir Ege Üniversitesi kampüsünü işgal eden ve öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden yaklaşık 200 başıboş sokak köpeği, gece saatlerinde çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle barınaklara götürülmek üzere toplandı. Hemen her gün sokaklarda masum çocukların parçalandığı, ağır yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığı başıboş köpek terörünü 'hayvanseverlik' kılıfıyla savunan marjinal gruplar, kamu düzenini sağlayan emniyet güçlerine fiziki saldırıda bulunarak çirkin bir provokasyona imza attı.

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Foto - İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsünde yaşayan yaklaşık 200 sahipsiz köpek, gece saatlerinde çevik kuvvet ekiplerinin eşlik ettiği operasyonla toplandı. Karara karşı çıkan öğrenciler ve başıboş sokak köpeği destekçileri, güvenlik güçlerine saldırırken yaşanan arbede kameraya yansıdı.

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Foto - İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

Başıboş sokak köpekleri vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Özellikle son 2-3 yılda köpeklerden kaynaklı ölüm ve yaralanma vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Kamuoyunda bu konuda ciddi bir tepki yükselirken başlatılan seferberlik ile sokaklar başıboş köpeklerden temizlenmeye başlandı.

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Foto - İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

Başıboş köpeklerin toplanarak barınaklara alındığı alanlardan biri de öğrencilerin yaşam merkezi olan üniversite kampüsleri olarak öne çıktı.

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Foto - İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE 200 SAHİPSİZ KÖPEK TOPLATILDI: İzmir’deki Ege Üniversitesi kampüsünde bulunan yaklaşık 200 sahipsiz köpek, çevik kuvvet ekipleri eşliğinde toplandı. Ancak bu durum, bazı öğrenciler başıboş sokak köpeği destekçileri tarafından hoş karşılanmadı.

#5
Foto - İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR: Toplama işlemi sırasında duruma karşı çıkan öğrenciler, güvenlik güçlerine fiziksel müdahalede bulunmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik, kameralara yansırken grup daha sonra alandan ayrıldı.

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Foto - İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

BELEDİYE BİNASINA YÜRÜDÜLER Köpeklerin toplatılmasına tepki gösteren İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları ve destekçileri, Bornova Büyükpark’taki Hükümet Konağı önünde bir araya geldi.

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Foto - İlim yuvasını barınağa çevirmişlerdi: Kampüs temizlendi, köpekperestler kudurdu

Grup, buradan Bornova Belediye Binası’na yürüyerek uygulamayı protesto etti.

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Yorumlar

Eren D.

Şu köpeklere tapanları tanıdıktan sonra insanları daha çok sevmeye başladım.
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