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Yaşam
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Herkes seferber oldu! Bakın küçük yaramaz nerede bulundu

2023-08-05 23:25:40
Herkes seferber oldu! Bakın küçük yaramaz nerede bulundu

Mardin’de kayıp ihbarı verilen çocuk komşunun avlusunda uyurken bulundu.

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Foto - Herkes seferber oldu! Bakın küçük yaramaz nerede bulundu

Midyat ilçesinde 8 yaşındaki Muhammed Mustafa'nın kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

#2
Foto - Herkes seferber oldu! Bakın küçük yaramaz nerede bulundu

Yapılan arama çalışması sonrasında çocuk komşularının bahçesinde uyurken bulundu.

#3
Foto - Herkes seferber oldu! Bakın küçük yaramaz nerede bulundu

Jandarma ekipleri tarafından çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

#4
Foto - Herkes seferber oldu! Bakın küçük yaramaz nerede bulundu

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