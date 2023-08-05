2023-08-05 23:25:40 Herkes seferber oldu! Bakın küçük yaramaz nerede bulundu
Mardin’de kayıp ihbarı verilen çocuk komşunun avlusunda uyurken bulundu.
Mardin’de kayıp ihbarı verilen çocuk komşunun avlusunda uyurken bulundu.
Midyat ilçesinde 8 yaşındaki Muhammed Mustafa'nın kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.
Yapılan arama çalışması sonrasında çocuk komşularının bahçesinde uyurken bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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