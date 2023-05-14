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Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

2023-05-14 14:51:38
Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

Eskişehir'de vatandaşlar oy kullanmaya gidince çarşı sokakları sessizliğe büründü.

#1
Foto - Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

Sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde oy kullanmaya giden Eskişehirli vatandaşlar şehir merkezi boş bıraktı.

#2
Foto - Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

Eskişehirli vatandaşlar sabah saat 08.00’dan itibaren oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Oy kullanmaya giden bazı esnaflar işletmelerini açmaması dikkatleri çekerken, şehir merkezinin boş kalması gözlere çarptı.

#3
Foto - Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

Çarşı sokakları adeta sessizliğe bürünürken, İki Eylül ve Hamamyolu Caddesi gibi işlek bölgelerin durgun olduğu gözlemlendi. Havanın güzel olması ve Anneler Günü sebebiyle öğleden sonra çarşı sokaklarında hareketlilik olabileceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

#5
Foto - Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

#6
Foto - Herkes oy kullanmaya gitti, çarşı boş kaldı

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