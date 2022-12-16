Herkes merak ediyordu: İşte Taliban'ın Türk asıllı yöneticileri...

Taliban hareketi bünyesinde, Türki topluluklara mensup olan birçok lider bulunuyor. Afganistan'da son dönemde etkinliğini artıran Taliban, aynı zamanda bünyesinde bulundurduğu farklı etnik kökenlerden isimlerle de dikkat çekiyor. 2001 öncesinde hareket içerisinde "Peştunlara ağırlık vermekle" suçlanan Taliban içerisinde, Afganistan'daki birçok etnik gruptan çok sayıda lider bulunuyor. Taliban saflarında Peştunların yanı sıra Tacik, Özbek, Türkmen, Aymak ve Beluç gibi topluluklardan isimlerin yer aldığı biliniyor. Afganistan'da Türk kökenli etnik gruplar, nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini teşkil ediyor. Bu paralelde Taliban içerisindeki lider isimlerin önemli bir kısmı da bu etnik gruptan. Taliban, özellikle 2001 ve sonrasında ülkenin kuzeyindeki organizasyon sürecine büyük önem verdi. Bu kapsamda hareket içerisinde çok sayıda Türk asıllı savaşçının yanı sıra alt, orta ve üst seviyede birçok lider isim mevcut. Taliban içerisinde geçmişten bugüne öne çıkan bazı Türk kökenli liderler şu şekilde: