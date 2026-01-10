Herkes kolaylıkla uygulayabilir! İşte uzun yaşamanın formülü

Besinlerin türü kadar pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu aktaran Erhan, longevity mutfağının temel besinlerini şöyle sıraladı: "İçerdiği polifenoller sayesinde inflamasyonu azaltması, damar sağlığını koruması ve bağırsak bakterilerinin çeşitliliğini arttırması ile Akdeniz diyetine özgü zeytin yağı uzun yaşamla en güçlü ilişkilendirilen besinlerden biri. Bu listede yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini ve mor renkli meyveler, baklagiller, kuruyemişler, avokado, yağlı balıklar, tam tahıllar, kahve ve çay ve baharatlar da yer almalı. Besin kaynakları yüksek ısıda kızartmalar ve yanmış yağlarla tüketmek inflamasyonu artırabilirken; buharda pişirme, haşlama ve zeytinyağıyla düşük orta ısıda pişirme yöntemleri besin değerini koruduğu için longevity mutfağını temel alışkanlığını oluşturur."