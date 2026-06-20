Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik “ittifak” açıklaması

"İttifak arayışımız yok. Ama önümüzdeki dönemin risklerini anlattığım basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, eğer bu riskler millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir. Yani Ankara'da kurulan masaların, Ankara'da kurulan ittifakların, masa etrafında şekillenen birlikteliklerin sonuç alamadığını birkaç kez acı tecrübelerle gördük. Dolayısıyla ittifak milletin kalbinde kurulur. Anahtar Parti'nin politik bir ittifak gündemi yok."