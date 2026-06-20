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Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik "ittifak" açıklaması

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Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik “ittifak” açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda erken seçim ihtimaline karşı ittifak planlarının olmadığını net bir dille açıkladı. Ankara'da kurulan masa başı ittifakların hiçbir zaman kalıcı sonuç üretmediğini savunan Ağıralioğlu, gerçek birliğin milletin kalbinde kurulacağını belirtti. AK Parti ve CHP'nin gölgesinde kalmayacaklarını vurgulayan Ağıralioğlu, sadece ülkenin bekası için bir zorunluluk doğması durumunda milletin iradesine göre hareket edeceklerini ifade etti.

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Foto - Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik "ittifak" açıklaması

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Foto - Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik "ittifak" açıklaması

Ağıralioğlu, bir basın mensubunun olası bir erken seçim durumunda Anahtar Parti'nin herhangi bir ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin sorusunu şöyle cevapladı:

#3
Foto - Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik "ittifak" açıklaması

"İttifak arayışımız yok. Ama önümüzdeki dönemin risklerini anlattığım basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, eğer bu riskler millet için bir araya gelmemizi gerektirecek, kuvvetli olmamızı gerektirecek, hep birlikte omuz omuza durmamızı zorunlu kılacak bir mecburiyet doğurursa, buna milletimiz karar verir. Yani Ankara'da kurulan masaların, Ankara'da kurulan ittifakların, masa etrafında şekillenen birlikteliklerin sonuç alamadığını birkaç kez acı tecrübelerle gördük. Dolayısıyla ittifak milletin kalbinde kurulur. Anahtar Parti'nin politik bir ittifak gündemi yok."

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Foto - Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik "ittifak" açıklaması

Ağralioğlu, AK Parti'nin ve CHP'nin gölgesinde kalmamak yönünde bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Anahtar Parti, başından itibaren 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde kalmayacağız, AK Parti'nin de gölgesinde olmayacağız' diye bir hassasiyet gösteriyor" dedi.

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Foto - Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik "ittifak" açıklaması

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