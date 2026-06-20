Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik “ittifak” açıklaması
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda erken seçim ihtimaline karşı ittifak planlarının olmadığını net bir dille açıkladı. Ankara'da kurulan masa başı ittifakların hiçbir zaman kalıcı sonuç üretmediğini savunan Ağıralioğlu, gerçek birliğin milletin kalbinde kurulacağını belirtti. AK Parti ve CHP'nin gölgesinde kalmayacaklarını vurgulayan Ağıralioğlu, sadece ülkenin bekası için bir zorunluluk doğması durumunda milletin iradesine göre hareket edeceklerini ifade etti.