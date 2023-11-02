Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Burada ne yetiştirilebilir diye düşündük ve alabalığı öğrendim. Hiç bilmiyordum. Proje yaptırdık, geldik başladık. 1994 yılında üretime başladık, halen devam ediyoruz. Burada damızlıklarımız var, yavru elde ediyoruz. Ayrıca porsiyonluk yetiştiriyoruz. Lokantada tüketiyoruz, dışarıya da satıyoruz” dedi.