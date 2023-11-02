  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

2023-11-02 15:21:32
Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Bataklığı alabalık tesisine dönüştüren emekli öğretmen 30 yıldır üretim yapıyor.

#1
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Sivas’ta yaşayan emekli öğretmen Rasim Çimen, köyünde bulunan bataklık araziyi alabalık tesisine çevirdi. 30 yıldır aynı yerde üretim yapan Çimen, çevre ilçeler ve illere alabalık gönderiyor.

#2
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Ütük Köyünde yaşayan emekli öğretmen Rasim Çimen, 1992 yılında köyünde bulunan bataklık araziyi değerlendirmek istedi. Bir süre araştırma yapan Çimen, arazide alabalık tesisi kurabileceğini öğrendi.

#3
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Bataklık ve sazlık olan araziyi tesis haline getiren Rasim Çimen, 1994 yılında alabalık üretimine başladı.

#4
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Yaklaşık 30 yıldır aynı yerde alabalık yetiştiren Rasim Çimen, yıllık 35 ton balık üretiyor. Ürettiği balıkları hem tesiste bulunan lokantada satışını yapıyor hem de çevre ilçeler ve illere gönderiyor. Emekliliğinin ardından bu işe başladığını ifade eden emekli öğretmen Rasim Çimen, “1992’li yıllarda buralar bataklık, sazlıktı.

#5
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Burada ne yetiştirilebilir diye düşündük ve alabalığı öğrendim. Hiç bilmiyordum. Proje yaptırdık, geldik başladık. 1994 yılında üretime başladık, halen devam ediyoruz. Burada damızlıklarımız var, yavru elde ediyoruz. Ayrıca porsiyonluk yetiştiriyoruz. Lokantada tüketiyoruz, dışarıya da satıyoruz” dedi.

#6
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Tesise gelen misafirlerin memnuniyetle ayrıldıklarını ifade eden Çimen, “Yıllık 35 ton kapasitemiz var. Balıklarımızın lezzetli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen herkes memnun oluyor. Parasıyla balık yedikleri halde teşekkür ediyorlar. ‘İyi ki burayı yapmışsınız, misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz’ diye teşekkür ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

#8
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

#9
Foto - Herkes hayran! Bataklığı bu hale getirdi

Açık açık söylendi! Türkiye’den ABD’ye f-16 mesajı
Gündem

Açık açık söylendi! Türkiye’den ABD’ye f-16 mesajı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’de ile F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin, “Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde ..
Dilekçe Meclis’e verildi: “Mehmetçik Gazze’ye gitsin”
Gündem

Dilekçe Meclis’e verildi: “Mehmetçik Gazze’ye gitsin”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Dilan Polat bile Meral Akşener’in bu sözlerine posta koydu!
Gündem

Dilan Polat bile Meral Akşener’in bu sözlerine posta koydu!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında göndermede bulunduğu Dilan Polat'tan yanıt geldi. Polat, Akşener'e yönelik " İddi..
Gazze’ye sivil harekât! TCG-ANADOLU ayrıntısı
Gündem

Gazze’ye sivil harekât! TCG-ANADOLU ayrıntısı

Katil İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Baran dergisi yazarlarından Ömer Emre Akçebe’nin yazısı dikkat çekti Akçebe, “Siv..
Delinin biri kuyuya taş attı şimdi peşinden giden gidene! Okullardaki korkunç tehlike büyüyor
Gündem

Delinin biri kuyuya taş attı şimdi peşinden giden gidene! Okullardaki korkunç tehlike büyüyor

Sosyal paylaşım platformlarından başlayarak okullar arasında hızla yayılan bir tehlike olan "kanlı para" isimli oyun, Van'da da yayıldı...
Türkiye'ye bir rakip daha! Ruslar için ücretsiz yaptılar
Ekonomi

Türkiye'ye bir rakip daha! Ruslar için ücretsiz yaptılar

Dünyadaki Rus turistleri en çok ülkesine çeken Türkiye'yi gören bazı ülkeler bu konuda adım atmak durumunda kalıyor. Güney Asya ülkesi Sri L..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23