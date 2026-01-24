Herkes gider Mersine, Beşiktaş gider tersine! Beşiktaş'ın Amiri hamlesinde son durum

Beşiktaş'ta şu ana kadar birçok ayrılık yaşandı. Zaten ciddi sayıda transfere ihtiyacı olan kadronun durumu daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Takviye konusundaki çalışmalar sürüyor. Öncelikli bölgelerden biri de orta saha... Kartal, Mainz'ın 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nadiem Amiri konusunda nabız yokluyordu.