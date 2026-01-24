Herkes gider Mersine, Beşiktaş gider tersine! Beşiktaş'ın Amiri hamlesinde son durum
Beşiktaş'ın orta saha adayları içinde Mainz forması giyen Nadiem Amiri de bulunuyor. Fakat Alman futbolcuyu bazı İngiliz takımlarının da takip ettiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta şu ana kadar birçok ayrılık yaşandı. Zaten ciddi sayıda transfere ihtiyacı olan kadronun durumu daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Takviye konusundaki çalışmalar sürüyor. Öncelikli bölgelerden biri de orta saha... Kartal, Mainz'ın 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nadiem Amiri konusunda nabız yokluyordu.
Fakat 29 yaşındaki Alman futbolcuyu bazı İngiliz ekiplerinin de izlediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama teklifi sunmayı düşünüyordu. Eğer Premier Lig ekipleri resmi şekilde devreye girerse işler bir hayli zorlaşacak.
1.80 boyundaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 15 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.295 dakika kalırken 5 gol ve 1 asist üretti.
Mainz'la mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor. Şu andaki tahmini piyasa değeri 17 milyon euro seviyelerinde... Amiri daha önce 9 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını giymişti.
