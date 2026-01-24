BM korkunç raporu yayınladı: Albanese 'Dehşete kapıldım' diyerek duyurdu
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu (OCHA), Gazze'deki korkunç tabloyu gözler önüne seren 22 Ocak 2026 tarihli raporu yayınladı.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu (OCHA), Gazze'deki korkunç tabloyu gözler önüne seren 22 Ocak 2026 tarihli raporu yayınladı.
Raporda İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılara devam ettiği kaydedildi: "19-22 Ocak tarihleri arasında, Gazze Şeridi genelinde, özellikle Kuzey Gazze'deki Cebeliye'nin doğusunda, Gazze şehrinin güneydoğusunda, Deyr el-Belah'ın kuzey ve doğusunda, Han Yunus'un doğu ve güneyinde ve Refah'ın batısında hava saldırıları, topçu ateşi ve silahlı saldırılar bildirilmeye devam etti."
HANELER CİDDİ ÇEVRESEL TEHLİKELERE MARUZ KALIYOR
Değerlendirmede, hanelerin ciddi ve telafisi mümkün olmayan çevresel tehlikelere maruz kalan bölgelerde yaşadığı belirtildi. Sakinler, uçurum çökmesi, toprak erozyonu, fırtına kaynaklı dalga kabarmaları, tekrarlayan seller, aşırı rüzgarlar ve güvenli olmayan barınma yapıları riskine maruz kalıyor.
1800'DEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
BM Ofisi tarafından yapılan açıklamada yerleşimci saldırılarının 1800'ü aştığı belirtildi. Ayrıca 6-19 Ocak tarihleri arasında Batı Şeria'daki 5 yerleşim biriminden 100'den fazla Filistinlinin sürüldüğü doğrulandı.
YIKILAN BİNA SAYISI REKOR SEVİYELERE ULAŞTI
Doğu Kudüs'te belgelerde eksiklik bahanesiyle yıkılan bina sayısının rekor seviyelere ulaştığı bildirildi.
İşgal güçleri 256 ev ve tesis yıktı.
İşgal güçlerinin devam eden operasyonları kapsamında insanların okullara, iş yerlerine, pazarlara ve sağlık kuruluşlarına erişimi engellenmeye devam etti.
Sözcü Dujarric, "Bu yerleşimci saldırıları, Filistinli sakinlerin evlerine, otlaklarına ve su kaynaklarına ulaşmalarını engelledi." dedi.
15 BİNİ HAMİLE, 230 BİNDEN FAZLA KADIN VE KIZ ÇOCUĞU SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM SAĞLAYAMADI
Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet nedeniyle 15 bini hamile kadın, 230 binden fazla kadın ve kız çocuğunun sağlık hizmetlerine erişiminin sınırlandığını belirtti.
İSRAİL BM TESİSLERİNİ DE YIKTI
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, bu hafta işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA yerleşkesine zorla girerek burada yıkım yaptığını hatırlatarak, "UNRWA tesislerinin yıkımı, İsrail'in BM sistemine yönelik saldırısının sembolüdür." ifadesini kullandı.
BM SÖZCÜSÜ: "İSRAİL SOYKIRIMCIDIR" Albanese, şunları kaydetti:
"İsrail hükümetinin tamamen cezasız bir şekilde gerçekleştirdiği acımasız yıkım karşısında dehşete kapıldım. İsrail, BM'yi ve uluslararası hukuku dünyanın gözü önünde adım adım yıkıyor. UNRWA'ya saldırmak, dünyanın Filistin yaşamını sürdürme çabalarını buldozerle ezmekle eş değerdir. Bu yıkımlara eşlik eden İsrail yetkililerinin soykırımcı söylemleri hiçbir şüpheye yer bırakmıyor."/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23