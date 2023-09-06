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Aktüel
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Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

2023-09-06 07:25:11
Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

Günümüzde teknolojik cihazlar hızla gelişiyor ve her geçen gün daha yenileri piyasaya sürülüyor. Eski modellerin ise çoğu zaman çöpe gittiğini göz önünde bulundurursak bu cihazların içindeki değerli metallerin potansiyeli oldukça önemli hale geliyor. Altın, elektronik cihazlarda en bilinen değerli metal olabilir ancak bu cihazlarda bulunan diğer değerli metalleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu yazıda elektronik cihazlarda sıkça kullanılan değerli metalleri ve bu metallerin neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağız.

#1
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

Teknolojik cihazlar gün geçtikçe daha hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor. Bu değişim ve gelişim sadece cihazların özelliklerindeki artışla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda atık elektronik cihazların içinde bulunan değerli metallerin önemini de artırıyor. Evlerimizde sıkça bulunan ve zamanla çöpe giden bu cihazların içindeki altın gibi değerli metaller merak konusu oldu.

#2
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

ELEKTRONİKLERİN VAZGEÇİLMEZİ ALTIN Elektronik cihazların içindeki altın miktarı oldukça dikkat çekici olabilir. Eski bir masaüstü bilgisayarın tamamında 9 dolar değerinde altın bulunduğunu söyleyen raporlar mevcut. Dizüstü bilgisayarlar ise genellikle bir gram altının yaklaşık 1/10'unu içeriyor. Altın, elektrik iletkenliği konusunda rakipsizdir ve bu nedenle elektronik endüstrisinde sıkça tercih edilir. Elektronik cihazlar genellikle düşük voltaj ve akım kullanır ve bu da temas noktalarında korozyon ve kararma riskini artırır. Altın, bu soruna mükemmel bir çözümdür çünkü çok küçük akımları taşıyabilir ve korozyona uğramaz. Bu nedenle elektrik konektörleri, anahtarlar, lehim noktaları ve bağlantı telleri genellikle altın veya altın kaplama ile yapılır, çünkü bu malzeme daha dayanıklı ve güvenilirdir.

#3
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

Altın dışında, elektronik cihazlarda sıkça kullanılan diğer değerli metaller de bulunur. Gümüş Gümüş, devre kartları, bilgisayar yongaları, klavye zarları ve bazı kapasitörlerde bulunur. Elektrik iletkenliği açısından altınla yarışamasa da, gümüşün kullanımı oldukça yaygındır.

#4
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

Platin Platin, sabit sürücüler ve devre kartı bileşenlerinde bulunur. Özellikle endüstriyel cihazlarda tercih edilen bir metaldir. Palladyum Palladyum, sabit sürücüler ve devre kartı bileşenlerinde (kapasitörler) kullanılır. Fiziksel dayanıklılığı ve elektrik iletkenliği nedeniyle tercih edilir. Bakır Bakır, CPU ısı emicileri, kablolama ve kablolar, baskılı devre kartları ve bilgisayar yongalarında bulunur. Elektrik iletkenliği açısından oldukça etkilidir.

#5
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

Nikel Nikel, devre kartı bileşenlerinde yaygın olarak kullanılır. Dayanıklılığı ve korozyona karşı direnci nedeniyle tercih edilir. Tantal Tantal, devre kartı bileşenlerinin bazı kapasitörlerinde bulunur. Yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı nedeniyle tercih edilir.

#6
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

Alüminyum Alüminyum, baskılı devre kartları, bilgisayar yongaları, sabit sürücüler ve CPU ısı emicilerinde bulunur. Hafif olması ve ısı iletimi açısından etkili olması tercih edilmesinin nedenlerindendir. Çinko Çinko, baskılı devre kartlarında kullanılır ve mukavemeti nedeniyle tercih edilir. Elektronik cihazlar, altın, gümüş, bakır, kobalt ve diğer değerli metalleri içerir. Bu metaller, elektronik cihazların işleyişini ve performansını artırmak için kullanılır. Bu nedenle, bu metallerin geri dönüştürülmesi, yeni ürünlerin üretiminde kaynakların tasarruf edilmesine yardımcı olur.

#7
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

GERİ DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ Elektronik atıklardan değerli metalleri geri kazanmanın birkaç yolu vardır: Geri Dönüşüm Merkezleri: Pek çok şehirde elektronik cihazların geri dönüşümü için özel merkezler bulunur. Bu merkezlere eski cihazlarınızı bırakarak, içlerindeki değerli metallerin geri kazanılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

#8
Foto - Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

Profesyonel Geri Kazanım Hizmetleri: Bazı şirketler eski elektronik cihazlarınızı toplar ve içlerindeki değerli metalleri geri kazanır. Bu hizmetler, büyük miktarlarda metali geri dönüştürmek isteyen işletmeler için idealdir. Kişisel Kullanım: Eğer teknik bir bilgiye sahipseniz eski cihazlarınızın içinden değerli metalleri kendiniz çıkarabilirsiniz. Ancak bu işlem uzmanlık gerektirebilir ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir.

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