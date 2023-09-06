2023-09-06 07:25:11 Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın
Günümüzde teknolojik cihazlar hızla gelişiyor ve her geçen gün daha yenileri piyasaya sürülüyor. Eski modellerin ise çoğu zaman çöpe gittiğini göz önünde bulundurursak bu cihazların içindeki değerli metallerin potansiyeli oldukça önemli hale geliyor. Altın, elektronik cihazlarda en bilinen değerli metal olabilir ancak bu cihazlarda bulunan diğer değerli metalleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu yazıda elektronik cihazlarda sıkça kullanılan değerli metalleri ve bu metallerin neden bu kadar önemli olduğunu anlatacağız.