Herkes çöpe atıyor ama içinden altın çıktı! 7'den 70'e herkes peşine düştü sakın kaptırmayın

ELEKTRONİKLERİN VAZGEÇİLMEZİ ALTIN Elektronik cihazların içindeki altın miktarı oldukça dikkat çekici olabilir. Eski bir masaüstü bilgisayarın tamamında 9 dolar değerinde altın bulunduğunu söyleyen raporlar mevcut. Dizüstü bilgisayarlar ise genellikle bir gram altının yaklaşık 1/10'unu içeriyor. Altın, elektrik iletkenliği konusunda rakipsizdir ve bu nedenle elektronik endüstrisinde sıkça tercih edilir. Elektronik cihazlar genellikle düşük voltaj ve akım kullanır ve bu da temas noktalarında korozyon ve kararma riskini artırır. Altın, bu soruna mükemmel bir çözümdür çünkü çok küçük akımları taşıyabilir ve korozyona uğramaz. Bu nedenle elektrik konektörleri, anahtarlar, lehim noktaları ve bağlantı telleri genellikle altın veya altın kaplama ile yapılır, çünkü bu malzeme daha dayanıklı ve güvenilirdir.