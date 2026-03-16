Herkes bunu merak ediyor: Plaka basım ücreti ne kadar?

Milyonlarca araç sahibi plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.