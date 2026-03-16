Herkes bunu merak ediyor: Plaka basım ücreti ne kadar?
Yeni düzenlemeyle birlikte APP plakalara 1 Nisan'a kadar süre tanındı. Ceza yemek istemeyen sürücüler plaka yenileme ücretini araştırmaya başladı. Peki plaka yenileme ücreti ne kadar?
Milyonlarca araç sahibi plakalarını değiştirmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.
Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.
ORİJİNAL PLAKA NASIL TEMİN EDİLECEK? APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanları sancılı süreç bekliyor.
Öncelikle ilgili emniyet biriminin trafik şubesine gidilerek plakaların kayıp olduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubeden temin edilen evrakla notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın basılması ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın atanması gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seriden plaka basımı için evrak oluşturuyor.
NE KADAR TUTUYOR? Ruhsat, plaka basım ücreti, plaka basım evrakı gibi ücretler ortalama olarak 4 bin liraya yakın maliyet çıkarıyor. Plaka basım ücreti ise 850 lira seviyesinde. Ayrıca APP plakaları sökerken ortaya çıkan silikon malzemelerin temizlenmesi, yeni plakalık temin edilmesi gibi sanayide uğraştıracak işler de zaman kaybına neden oluyor. /
SATIŞLARA DEVAM EDİYORLAR APP plakaların yasak olmasına rağmen satış yapmaya devam edenler bulunuyor. e-ticaret sitelerinde 800 lira civarına APP plaka satışları yapılıyor. e-ticaret siteleri yasa dışı satışlara izin veriyor ve vatandaşlar da bu durumdan mağdur oluyor. Ayrıca devlet daireleri, noterler, sigorta şirketlerinde boşuna kırtasiye ve süreçler gerçekleşiyor./ kaynak: NTV
