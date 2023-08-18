  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
3
Herkes bunu konuşuyor! 850 yıllık şatoda bakın ne bulundu

2023-08-18 15:33:35
Herkes bunu konuşuyor! 850 yıllık şatoda bakın ne bulundu

İrlanda'da 850 yıllık şatonun içerisinde gizli bir oda bulundu.

#1
Foto - Herkes bunu konuşuyor! 850 yıllık şatoda bakın ne bulundu

İrlanda’da yaklaşık 850 yıllık olan bir şatoda yapılan restorasyon çalışması sırasında gizli bir oda bulundu. Şatoda geçen yıl sadece kayıkla ulaşılabilen bir oda daha bulunmuştu. Wexford bölgesinde bulunan ve yapımı 12’nci yüzyıla dayanan Johnstown Şatosu’nu restore eden görevliler, 11 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, çalışmalar sırasında bir duvarın arkasında gizli bir oda bulduklarını belirtti. Açıklamada “Johnstown Kalesi'nde keşfedilen yeni oda. Kalede yeni bir odanın ortaya çıkarıldığını her gün duymuyorsunuz, aslında yeni bir oda değil, yeni bulunmuş eski bir oda diyelim!” ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Herkes bunu konuşuyor! 850 yıllık şatoda bakın ne bulundu

Gizli odanın, pencere doğramaları üzerinde çalışan bir marangoz tarafından tespit edildiği, daha sonra duvarın kırılarak odanın ortaya çıkartıldığı belirtildi. 20’nci yüzyılda kamu mülkiyetine giren Johnstown Şatosu’nda geçen yıl göletin yanındaki kulenin altında sadece kayıkla ulaşılabilen bir gizli oda daha bulduklarını belirten görevliler, yeni bulunan odanın uzun bir süredir kapalı olduğunu vurguladı.

Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu
Otomotiv

Fiat Egea şoförü TOGG ile yarıştı! 200'e bastı olanlar oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile karşılaşan Fiat Egea şoförü hızını 200'e çıkarsa da geri kalmaktan kurtulamadı.
Mısır'a ait olmayan uçak Zambiya'da! Hükümet hemen harekete geçti, apar topar el koydu: Altını ve doları dolu çıktı
Dünya

Mısır'a ait olmayan uçak Zambiya'da! Hükümet hemen harekete geçti, apar topar el koydu: Altını ve doları dolu çıktı

Mısır'ın başkenti Kahire'den kalktıktan sonra Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya iniş yapan ve Zambiyalı yetkililer tarafından el konulan özel u..
BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi
Dünya

BAE Devlet Başkanı'na mektup: Afrika ülkesinin Cumhurbaşkanı gönderdi! İkili ilişkilerde imza an meselesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a 'ikili ilişkileri gel..
Ağaca çarpan otomobilden vahşet çıktı

Ağaca çarpan otomobilden vahşet çıktı
Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi
Dünya

Tunus'ta ekmek kavgası! Cumhurbaşkanı sert tepki gösterdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yaşanan ekmek krizine neden olan tekelci ve spekülasyoncularla mücadele edeceklerini söyledi.
Savaşın ortasında yolsuzluk! Zelenskiy imzayı attı
Dünya

Savaşın ortasında yolsuzluk! Zelenskiy imzayı attı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin, askere alım sisteminde yolsuzluk nedeniyle ülkedeki tüm b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23