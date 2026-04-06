Herkes bunu bekliyordu! Toyota’nın yeni yüzü altıncı nesil RAV4 Türkiye’ye hazır!

Türkiye’de yeni RAV4 modelinin sunulmasıyla birlikte markanın SUV segmentindeki konumunun daha da güçleneceğini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Toyota son yıllarda müşteri talepleri ve segmentteki trendlerle birlikte çok geniş bir SUV ürün yelpazesine sahip oldu. Yılın ikinci yarısından itibaren ürün gamımıza katılacak yeni RAV4 ile iddialı SUV ürün gamımız daha da eksiksiz hale gelecek. RAV4 ile birlikte Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve Land Cruiser Prado olmak üzere çok farklı ve segmentindeki en iddialı SUV modellerine sahibiz. Daha önceki yıllarda satışlarımızda yüzde 80’lere ulaşan Corolla Sedan payımız bugün yerini SUV modellere bıraktı ve binek satışlarımızın yarısı SUV’lardan oluşuyor. Bu alanda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. Bu da aslında müşterilerin beklentilerini doğru analiz ettiğimizi ve doğru ürünlerle pazara cevap verdiğimizi gösteriyor. Toyota olarak son yıllarda en çok odaklandığımız konulardan biri ürün çeşitliliğini artırmak oldu. Bundan 10 yıl önce çok daha sınırlı bir model sayısıyla pazardaydık, bugün ise binek ve hafif ticari araç tarafında çok geniş bir ürün gamına sahibiz. Farklı segmentlerde, farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap eden çözümler sunarak kapsayıcı bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımın satış performansımıza da çok olumlu yansıdığını görüyoruz” dedi. D-SUV segmentinin giderek daha rekabetçi hale geldiğini belirten Bozkurt, “Bu segmentte kullanıcı beklentileri her geçen gün yükseliyor. Yeni RAV4, hem tam hibrit teknolojisi hem güvenlik ve teknolojik donanımları ile D-SUV segmentinde en iddialı premium seçenek olacak. Biz RAV4’ü sadece bir SUV modeli olarak değil, Toyota’nın teknolojik gücünü, mobilite vizyonunu ve yeni yüzünü temsil eden önemli bir ürün olarak görüyoruz. Bu nedenle segmentte rekabetin daha da hareketleneceğine inanıyoruz. RAV4 her zaman Türkiye’de kendine özel bir müşteri kitlesine sahip oldu. Yeni nesil aracın ilk gösterimi yapıldıktan sonra kısa zamanda yoğun talepler gelmeye başladı ve bir ay gibi kısa bir zamanda web sitemiz üzerinden 1500 kişiden ön talep aldık. Türkiye’de elektrikli ve plug-in hibrit araçlara ilişkin regülasyonlar sebebiyle Yeni RAV4’ü mevcut durumda yalnızca tam hibrit versiyonuyla sunmayı planlıyoruz. Ancak bu regülasyonlarda olumlu bir değişiklik olması halinde plug-in hibrit motor seçeneğini de Türkiye’de satışa sunmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.