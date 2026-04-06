Herkes bunu bekliyordu! Toyota’nın yeni yüzü altıncı nesil RAV4 Türkiye’ye hazır!
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Otuz yılı aşkın sürede dünya genelinde 15 milyondan fazla satış performansıyla segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Toyota RAV4, yeni nesliyle Türkiye pazarına hazırlanıyor. 2026 yılının ikinci yarısında satışa sunulması planlanan altıncı nesil model, markanın SUV atağında kilit rol üstlenecek. D-SUV segmentinde rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Biz RAV4’ü sadece bir SUV modeli olarak değil, Toyota’nın teknolojik gücünü ve yeni yüzünü temsil eden önemli bir ürün olarak görüyoruz” dedi.

Toyota, SUV segmentinin öncü modeli tamamen yeni altıncı nesil RAV4 ile cesur bir sayfa daha açmaya hazırlanıyor. Dikkat çekici premium tasarımı ve ileri teknolojileriyle yeni nesil RAV4’ün, 2026 yılı ikinci yarısında Türkiye’de de satışa sunulması planlanıyor. 1994 yılında SUV segmentine yön veren modellerden biri olarak ortaya çıkan RAV4, kendine özgü karakteri ve teknik yenilikleriyle her nesilde öncü rolünü sürdürdü. İkonik DNA’sını ve arazideki güvenini modern şehir tarzıyla birleştirerek, her zaman heyecan verici bir model oldu. RAV4, otuz yılı aşkın sürede dünya genelinde 180’den fazla ülkede 15 milyondan fazla satış adedine ulaşarak Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinden biri haline geldi. Avrupa’da ise bugüne kadar 2.5 milyondan fazla satışla markanın büyümesinde önemli bir rol üstlendi. 11.3 milyonluk satışla altı yıldır üst üste dünyanın en çok tercih edilen markası olan Toyota, aynı zamanda küresel modelleriyle de adından söz ettiriyor. RAV4 hem Avrupa hem globalde Toyota’nın en çok tercih edilen SUV modeli olmaya devam ederken 2025 yılında dünyanın bir numaralı modeli olarak iddiasını daha da arttı.

Türkiye’de yeni RAV4 modelinin sunulmasıyla birlikte markanın SUV segmentindeki konumunun daha da güçleneceğini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Toyota son yıllarda müşteri talepleri ve segmentteki trendlerle birlikte çok geniş bir SUV ürün yelpazesine sahip oldu. Yılın ikinci yarısından itibaren ürün gamımıza katılacak yeni RAV4 ile iddialı SUV ürün gamımız daha da eksiksiz hale gelecek. RAV4 ile birlikte Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve Land Cruiser Prado olmak üzere çok farklı ve segmentindeki en iddialı SUV modellerine sahibiz. Daha önceki yıllarda satışlarımızda yüzde 80’lere ulaşan Corolla Sedan payımız bugün yerini SUV modellere bıraktı ve binek satışlarımızın yarısı SUV’lardan oluşuyor. Bu alanda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. Bu da aslında müşterilerin beklentilerini doğru analiz ettiğimizi ve doğru ürünlerle pazara cevap verdiğimizi gösteriyor. Toyota olarak son yıllarda en çok odaklandığımız konulardan biri ürün çeşitliliğini artırmak oldu. Bundan 10 yıl önce çok daha sınırlı bir model sayısıyla pazardaydık, bugün ise binek ve hafif ticari araç tarafında çok geniş bir ürün gamına sahibiz. Farklı segmentlerde, farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap eden çözümler sunarak kapsayıcı bir marka olmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşımın satış performansımıza da çok olumlu yansıdığını görüyoruz” dedi. D-SUV segmentinin giderek daha rekabetçi hale geldiğini belirten Bozkurt, “Bu segmentte kullanıcı beklentileri her geçen gün yükseliyor. Yeni RAV4, hem tam hibrit teknolojisi hem güvenlik ve teknolojik donanımları ile D-SUV segmentinde en iddialı premium seçenek olacak. Biz RAV4’ü sadece bir SUV modeli olarak değil, Toyota’nın teknolojik gücünü, mobilite vizyonunu ve yeni yüzünü temsil eden önemli bir ürün olarak görüyoruz. Bu nedenle segmentte rekabetin daha da hareketleneceğine inanıyoruz. RAV4 her zaman Türkiye’de kendine özel bir müşteri kitlesine sahip oldu. Yeni nesil aracın ilk gösterimi yapıldıktan sonra kısa zamanda yoğun talepler gelmeye başladı ve bir ay gibi kısa bir zamanda web sitemiz üzerinden 1500 kişiden ön talep aldık. Türkiye’de elektrikli ve plug-in hibrit araçlara ilişkin regülasyonlar sebebiyle Yeni RAV4’ü mevcut durumda yalnızca tam hibrit versiyonuyla sunmayı planlıyoruz. Ancak bu regülasyonlarda olumlu bir değişiklik olması halinde plug-in hibrit motor seçeneğini de Türkiye’de satışa sunmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

2026 pazar beklentilerini de değerlendiren Bozkurt, “Türkiye otomotiv pazarı oldukça dinamik bir yapıya sahip ve son yıllarda mobilitenin herkes için bir ihtiyaç haline gelmesi, genç nüfus içerisinde otomobil alacak potansiyel kullanıcılarda artış yaşanması gibi faktörler sektörü canlı tutuyor. Ancak finansmana ulaşımın zor olması ve otomobillerin üzerindeki yüksek vergi yükü, pazarın yüksek potansiyelini sınırlıyor. Biz 2026 yılında da pazarın geçen yıla benzer bir büyüklükte kapanacağını öngörüyoruz. Toyota olarak biz de bu gelişmelere paralel şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Bulunurluğa bağlı olarak yüzde 10’luk bir pazar payı potansiyelimiz var ve 2026 yılında da bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Toyota olarak rekor bir 2025 yılının ardından yeni yıla da yüksek bir tempoyla başladık. Ocak-Mart 2026 döneminde 23 bin 982 adet satışla toplam pazarda yüzde 9 pazar payı elde ettik. İlk çeyrekte pazar yüzde 4 oranında daralırken biz yüzde 4 oranında satışlarımızı artırdık. Bu sonuçlarla birlikte otomobil ve toplam pazarda ilk 2 marka arasında yer aldık. Hem binek araçlarda hem de Toyota Professional Hafif Ticari Araç Ailesi’nde büyümeyi hedefliyoruz. 2026 yılı içerisinde Yeni nesil RAV4 ile birlikte heyecan verici yeni ürün lansmanlarımız devam edecek. Yeni nesliyle Hilux da bunlardan en önemlisi olacak” şeklinde konuştu.

Toyota’nın tamamen yenilenen altıncı nesil Yeni RAV4 modeli, güçlü SUV karakterini modern ve dikkat çekici tasarım detaylarıyla bir üst seviyeye taşıyor. Hem dış tasarımda hem de kabinde yapılan kapsamlı geliştirmeler, modelin premium konumlandırmasını vurgularken günlük kullanımda da fonksiyonelliğini koruyor. Yeni RAV4’ün ön bölümünde yer alan üç boyutlu keskin tasarım dili, kaslı detaylara sahip kaput ve güçlü duruşu, anında modern bir ilk izlenim sunuyor. İnce yapılı yeni LED farlar hem estetik hem de teknolojik bir görünüm sağlıyor. Aerodinamik sis farı çerçeveleri ise modelin dinamik karakterini destekliyor. Arka bölümde konumlandırılan yeni LED aydınlatmalar, tüm fonksiyonları tek bir ünitede toplayarak gelişmiş teknolojiyi yansıtırken yatay tasarım öğeleriyle aracın geniş ve güçlü görünümünü pekiştiriyor. Yan gövdede kullanılan sert yüzeyler ve arka çamurluk çevresinde geniş hatlar, araca yüksek kontrastlı ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Yeni gri metalik, siyah ve işlenmiş metal görünümlü jant seçenekleri, sürüş yüksekliğiyle modelin güçlü arazi kabiliyetini görsel olarak da ifade ediyor. Yeni RAV4, dış boyutlarını koruyarak şehir içi manevra kabiliyeti ve park kolaylığını da sürdürüyor.

Toyota RAV4, güçlü SUV karakterini kabinde modern teknoloji ve kullanıcı odaklı çözümlerle tamamlıyor. Yeniden tasarlanan kabin, genişlik hissini artıran akıllı yerleşimi ve dijital bağlantı özellikleriyle hem konforu hem de işlevselliği ön plana çıkarıyor. Yeni RAV4’te sezgisel kullanımıyla dikkat çeken shift-by-wire elektronik vites sistemi, daha sade ve modern bir orta konsol tasarımına katkı sağlıyor. Kabin tasarımında yatay hatların hakim olduğu gösterge paneli, hem akıcı bir mimari sunuyor hem de gelişmiş multimedya teknolojilerini bir araya getiriyor. Sürücü odaklı dijital kokpit, direksiyon üzerinden rahatça görülebilen yeni 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ile destekleniyor. Yeni RAV4’ün kabininde dijital bağlantı özellikleri önemli ölçüde geliştirildi. Üst donanım seviyelerinde iki adet kablosuz şarj ünitesi ve 45 W gücünde iki USB bağlantı noktası bulunuyor. Standart USB girişlerine göre üç kat daha güçlü olan bu bağlantılar, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların daha kısa sürede şarj edilmesini sağlayarak araç içinde pratik bir dijital çalışma alanı oluşturuyor. Arka koltuklarda yer alan üç ek USB girişiyle toplam bağlantı noktası sayısı beşe ulaşarak tüm yolcular için kesintisiz kullanım avantajı sunuyor.

Bagaj hacminden ödün verilmeden tasarlanan kabin, tamamen yatırılabilen arka koltuklar sayesinde golf çantası veya sörf tahtası gibi uzun eşyaların taşınmasına olanak tanıyor. Standart olarak sunulan elektrikli bagaj kapağı ise genişletilmiş algılama alanına sahip ayak sensörüyle eller serbest kullanım kolaylığı sunuyor. 514 litreye kadar bagaj hacmi ise, tüm ihtiyaçları karşılayacak alanı sağlıyor. Yeni RAV4, teknolojiyi, konforu ve pratik SUV kullanımını bir araya getiren özellikleriyle günlük yaşamdan macera dolu yolculuklara kadar her senaryoya uyum sağlayan bir sürüş deneyimi vadediyor. Toyota, Yeni RAV4 ile dijital teknolojilerde önemli bir adım atarak kullanıcı odaklı ve kişiselleştirilebilir bir sürüş deneyimi sunuyor. Modelde ilk kez kullanılan yeni “Arene” yazılım geliştirme platformu, yeni nesil multimedya sistemi araç içi dijital ortamı yeniden tanımlıyor. Daha hızlı ve sezgisel kullanım sunan sistem, önceki nesle göre dört kat daha güçlü işlemci ve daha yüksek depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Avrupa’daki kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan yeni ana ekran konsepti, tüm önemli bilgileri tek bir görünümde birleştirirken kişisel kullanıcı profilleri, özelleştirilebilir kısayollar ve hızlı ayar menüsü sayesinde araç içi dijital deneyimi kolaylaştırıyor.

Yeni RAV4’te yer alan 12.9 inçlik LCD multimedya ekranı, geliştirilmiş dokunma hassasiyeti ve hızlı tepki süresiyle kullanım konforunu artırıyor. “Arene” platformuyla geliştirilen 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, navigasyon, güvenlik ve sürüş destek sistemleri gibi bilgilerin yanı sıra yakıt ve enerji tüketimini gösteren ECO ekranı gibi farklı görüntü seçenekleri sunuyor. Navigasyon haritasının üç boyutlu şerit takip sistemiyle birlikte gösterge paneline entegre edilmesi ise dikkat dağınıklığını azaltıyor. Araç içi dijital deneyim, doğal komutları anlayabilen gelişmiş sesli asistan ile destekleniyor. Ön koltukların üzerinde konumlandırılan yeni mikrofonlar sayesinde komut algılama hassasiyeti artırılırken sürücünün dikkatini yoldan ayırmadan araç fonksiyonlarını yönetmesi mümkün hale geliyor.

Toyota RAV4, markanın en yeni hibrit teknolojileriyle geliştirildi. Markanın yeni 6. nesil plug-in hibrit teknolojisi ve 5. nesil tam hibrit teknolojisine sahip versiyonlarıyla RAV4, markanın çok yönlü mobilite anlayışını güçlendiriyor. Hem önden çekişli hem de dört çeker versiyonlarda sunulan yeni hibrit sistem, kompakt batarya tasarımıyla sürüş karakterini daha akıcı ve dinamik hale getiriyor. Bu modelin Türkiye’de tam hibrit ve dört çeker versiyonuyla müşterilerle buluşturulması planlanıyor. Modelde kullanılan 2.5 litrelik hibrit güç ünitesi, artırılan 221 Nm tork sayesinde daha hızlı tepki veren kalkış performansı ve elektrikli araç hissi veren kesintisiz hızlanma sunuyor. Dört çeker versiyonda toplam sistem gücü 194 beygire ulaşırken, önden çekişli versiyonda bu değer 185 beygir güce sahip. Yeni RAV4’ün tam hibrit versiyonu, performans artışının yanı sıra yakıt ekonomisiyle de dikkat çekiyor. Önden çekişli versiyonda 100 kilometrede sadece 4.9 lt yakıt tüketimi; dört çeker versiyonda 5.3 litre yakıt tüketimi ile verimlilik açısından da iddialı. Hibrit sistemde yapılan teknik geliştirmeler arasında yenilenen transaks yapısı, güncellenmiş güç kontrol ünitesi ve önceki nesle göre daha küçük ve hafif tasarlanan yüksek güçlü lityum-iyon batarya paketi öne çıkıyor. Elektrik motorunda yapılan güncellemeler de hibrit sistemin performansını destekliyor.

Yeni RAV4 modeli, sürüş dinamiklerinde yapılan kapsamlı geliştirmelerle hem yol tutuş hem de konfor seviyesini ileri taşıyor. Geliştirilen platform, yeni elektronik sistemler ve titreşimi azaltmaya yönelik çözümler sayesinde model, farklı yol koşullarında daha güvenli ve dengeli bir sürüş karakteri sunuyor. Yeni RAV4, “Toyota’nın TNGA-K platformu üzerine üretilen daha hafif ve yüksek rijitliğe sahip gövdesiyle dikkat çekiyor. Önceki nesle göre gövde rijitliğinin yaklaşık yüzde 9,7 oranında artırılması, viraj performansını ve yol tutuşu iyileştirirken süspansiyon bağlantı noktalarında yapılan güçlendirmeler de sürüş dengesine katkı sağlıyor. Bu sayede model hem yüksek hızda hem de zorlu yol şartlarında daha kontrollü bir sürüş sunabiliyor. Gövde yapısında ve süspansiyon sisteminde yapılan yenilikler, sürüş konforunu da artırıyor. İlk kez kullanılan yeni elektronik kontrollü fren sistemi, frenleme kapasitesini ve durma mesafesini iyileştirerek daha doğal ve kolay kontrol edilen bir sürüş hissi sağlıyor. Bununla birlikte sunulan Araç Frenleme Postür Kontrolü (VBPC) sistemi, her bir tekerleğe ayrı ayrı uygulanan frenleme desteğiyle gövde salınımını ve savrulmayı azaltarak viraj girişlerinde daha yüksek denge sunuyor. Yeni RAV4’te yer alan Koordineli Direksiyon ve Tahrik Kuvveti Kontrolü (CSDFC) teknolojisi ise aracın öne-arkaya ve yana doğru hareketlerini senkronize ederek virajlarda yol tutuşu ve sürüş güvenliğini daha da artırıyor.

Zorlu arazi koşullarına yönelik yetenekler de, Yeni RAV4’te önemli bir yere sahip. Dört çeker versiyonlarda sunulan Eğim İniş Destek Sistemi, dik eğimlerde frenleri otomatik olarak kontrol ederek sürücünün sadece yönlendirmeye odaklanmasını sağlıyor. Gelişmiş dört çeker sistemi ise düşük hızda ve virajlarda ön tekerlek patinajını önlemek için torku arka aksa yönlendirerek kaygan zeminlerde daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Ayrıca elektronik kontrollü fren sistemi, dört çeker versiyonlarda sınırlı kaymalı diferansiyel etkisini artırarak arazi performansını destekliyor. Patinaj durumunda daha hızlı ve güçlü fren müdahalesi yapılarak torkun zemine daha iyi tutunan tekerleğe aktarılması sağlanıyor ve aracın zorlu yüzeylerden daha rahat çıkmasına yardımcı olunuyor. Yeni RAV4, güçlü çekiş performansıyla da öne çıkıyor. Dört çeker versiyonlarda sunulan 2.000 kilogram çekme kapasitesi, modelin her konuda iddialı olmasını sağlıyor.

Toyota yeni RAV4 modelinde de, yarış departmanı TOYOTA GAZOO Racing’den ilham alan GR SPORT versiyonu ile markanın “daha iyi otomobiller üretme” yaklaşımını yola taşıyor. RAV4 ürün gamının en dinamik versiyonlarından biri olan GR SPORT, daha geniş ve daha alçak duruşuyla dikkat çekiyor. Özel tasarım detayları, motorsporlarını çağrıştıran karakteriyle modelin güçlü görünümünü pekiştirirken, aerodinamik geliştirmeler de performansa doğrudan katkı sağlıyor. Ön ve arka spoylerler ile yeniden tasarlanan hava akışı yönetimi, yüksek hızlarda sürüş dengesini artırırken düşük hızlarda da optimum soğutma performansı sunuyor. GR SPORT’a özel 20 inçlik hafif alaşım jantlar aerodinamik verimliliği destekliyor. RAV4 GR SPORT’un sportif sürüş karakteri, modele özel ön amortisörler, arka süspansiyonbağlantıları ve direksiyon ayarlarıyla daha da ileriye taşınıyor. RAV4 GR SPORT’un kabini de sürüş odaklı bir atmosfer sunuyor. Siyah ağırlıklı kabinde kullanılan kırmızı detaylar ve GR logoları sportif kimliği güçlendiriyor. Süet benzeri koltuk döşemeleri, alüminyum pedal seti ve özel direksiyon tasarımı sürüş deneyimini daha da zenginleştiriyor.

Yeni RAV4, Toyota’nın en güncel güvenlik ve sürüş destek sistemlerini bir arada sunan Toyota T-Mate çatısı altında 4. nesil Toyota Safety Sense sistemini sergileyen ilk model olarak öne çıkıyor. Standart olarak sunulan bu gelişmiş güvenlik donanımları, sürücünün çevresel farkındalığını artırarak kazaları önlemeye yönelik önemli katkılar sağlıyor. Geliştirilen Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) artık yeni “Arkadan Yaklaşan Araç Bilgi Sistemi” fonksiyonunu da içeriyor. Özellikle otoyol sürüşlerinde stresi azaltmayı hedefleyen sistem, yüksek hızla arkadan yaklaşan araçları sesli ve görsel uyarılarla sürücüye bildirerek güvenli tepki süresi kazandırıyor. Yeni RAV4’te ilk kez sunulan “Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi”, kavşak ve yoğun trafik noktalarında önden geçen araçları algılayarak olası çarpışma riskine karşı sürücüyü uyarıyor. Böylece sürüş sırasında çevresel farkındalık daha da artırılıyor. Daha gelişmiş “Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı”, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemleri aktifken sürücünün sinyal vermesiyle güvenli şerit değişimini destekliyor. Sistem, kör noktada araç olup olmadığını kontrol ederek direksiyon desteğiyle manevranın tamamlanmasına yardımcı oluyor. Ön Çarpışma Önleyici Sistem ise karşıdan gelen araçları algılama kabiliyeti geliştirilerek güncellendi. Olası bir kazada hava yastıklarının açılması durumunda devreye giren yeni İkinci Çarpışma Fren Sistemi, sürücünün müdahale edemediği durumlarda aracı kontrollü şekilde durdurabiliyor. Geliştirilen Panoramik Görüntü Monitörü, artık üç boyutlu görüntü sunarak aracın çevresini daha net görmeyi sağlıyor ve park manevralarını kolaylaştırıyor.

