Herkes bunu bekliyordu! Toyota’nın yeni yüzü altıncı nesil RAV4 Türkiye’ye hazır!
Otuz yılı aşkın sürede dünya genelinde 15 milyondan fazla satış performansıyla segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Toyota RAV4, yeni nesliyle Türkiye pazarına hazırlanıyor. 2026 yılının ikinci yarısında satışa sunulması planlanan altıncı nesil model, markanın SUV atağında kilit rol üstlenecek. D-SUV segmentinde rekabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Biz RAV4’ü sadece bir SUV modeli olarak değil, Toyota’nın teknolojik gücünü ve yeni yüzünü temsil eden önemli bir ürün olarak görüyoruz” dedi.