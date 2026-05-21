Gündem
Yeniakit Publisher
Mustafa Kemal'in iki tarafına da ....... Ali Koç'tan hala ses yok!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mustafa Kemal'in iki tarafına da ....... Ali Koç'tan hala ses yok!

İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi Finalinde Freiburg-Aston Villa taraftarları Beşiktaş Stadı etrafında gezinirken küstahlıklar da sergilediler...

Pentapostagma haber sitesinin paylaşımına göre; Futbol şöleni sergilenmesinden hemen önce Beşiktaş stadyumunda maçın başlamasına birkaç saat kala ilginç görüntüler yaşandı. Alman takımının iki taraftarının Dolmabahçe bölgesindeki Mustafa Kemal anıtını başlangıç ​​noktası olarak seçerek halka açık bir şekilde tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri görüntülendi.

Avrupa'nın rezilliğini de ifşa eden küstah harekete, sosyal medyada kullanıcılar “Mustafa Kemal’e saygı” talep ederek tepki gösterdiler.

Mustafa Kemal'e yapılan bu saygısızlık sonrası gözler, Ali Koç'a çevrildi.. Ali Koç, "Atatürk yok ise, biz de yokuz" demişti.

Suudi Arabistan'da oynanacak Türkiye Süper Kupa Finali'nde Mustafa Kemal silüetli formayı takım oyuncularına son anda giydirmek istemesine UEFA kuralları gereği izin verilmediği için Ali Koç protestoya soyunmuştu..

Ali Koç, Fenerbahçe'yi sahadan çekmiş, Galatasaray klübü de bu oyuna eşlik etmiş, Futbol Federasyonu da hükmen mağlup sayılması gereken Fenerbahçe'ye bu müeyyideyi uygulamamıştı.

M. Kemal'i kırmızı çizgi olarak gösteren ve onun silüeti olmadan maça çıkamayacağını iddia ederek, sırf AK Parti ve Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerini bozmak için Türkiye'ye geri dönen Ali Koç, hemen sonraki hafta, Atatürk silüeti olmayan forma ile, Avrupa'da basketbol maçına çıkmakta beis görmemişti.

Maç için GS+FB'nin Suud'dan verilen 2,5 milyon avroyu iade edip etmediği ise açıklanmamıştı. Ali Koç, maç oynanmadığı için paranın iade edileceğini açıklamış, ancak ödeme ile ilgili daha sonra bilgi vermemişti.

Ali Koç'un babası Rahmi Koç'un da Beşiktaşlı olması hasebi ile, fotoğraftaki küstahlığa ne açıklama yapacakları, tepkileri merak ediliyor.

Koç'un Avrupa'daki birçok ticari faaliyeti sebebi ile, M. Kemal'e hakaret içeren fotoğrafa sessiz kalabilecekleri öne sürülüyor.

Serhat

Biz yapsak içeri atarlar gavur yapınca hatta kuşlar yapınca birşey olmuyor.aslında heykelde olsa yapmamak gerekir çünkü her dinin kendi kutsalları var saygı göstermek lazım. Ha bu arada ataizm de dindir.onlarda tanrı denen şeyin olmadığına inanırlar yine inançtır yani

inek devirmişti

inek devirdi diye, ineğe bile sürgün cezası verilmişti.. İngilize gücümüz yetmiyor mu? 5816 sayılı kanun sadece türklere mi geçiyor.
