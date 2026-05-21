Artık her şey kesinleşti: Yeni gelişmeler yaşandı! Çinli otomotiv devi BYD inşaata başlıyor, ilan etti
Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da kuracağı dev üretim tesisiyle ilgili yeni gelişmeler bomba etkisi yapacak...
Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da kuracağı dev üretim tesisiyle ilgili yeni gelişmeler bomba etkisi yapacak...
Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da kuracağı dev üretim tesisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şirketin, fabrikanın inşaat çalışmalarına yaz aylarında başlaması planlanırken, sahadaki hazırlık süreçlerinin hız kazandığı öğrenildi.
“Made in Europe” sürecini yakından takip eden BYD’nin, Türkiye’nin sisteme dahil olmasıyla birlikte yatırım sürecine resmen hız verdiği belirtiliyor. Geçtiğimiz gün bölgede incelemelerde bulunan BYD yetkililerinin, inşaat süreçlerini hızlandırmaya yönelik teknik değerlendirmeler yaptığı alınan bilgiler arasında.
Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım bedeline sahip olması beklenen tesisin, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Manisa’da kurulacak fabrikanın yalnızca üretim merkezi değil, aynı zamanda AR-GE ve yeni nesil mobilite teknolojileri üssü olması planlanıyor.
Dev yatırımın hayata geçmesiyle birlikte bölgede binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması beklenirken, Manisa’nın elektrikli araç üretimi ve otomotiv teknolojileri alanında Türkiye’nin yeni merkezlerinden biri olması öngörülüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23