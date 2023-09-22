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Herkes bu su için sıraya giriyor! Faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

2023-09-22 14:30:15
Herkes bu su için sıraya giriyor! Faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Bu su sağlığa çok faydalı! Üstelik ulaşımı çok basit, herkes bu su için sıraya giriyor... Faydalarını duyunca inanamayacaksınız Bu suyun sağlığa faydalarını öğrenince inanamayacaksınız. Baştan aşağı vücudun her yerine o kadar sağlıklı ki… Üstelik doğadan gelen bedava bir su! Herkes bu sudan nasiplenmek için sıraya giriyor. Faydalarını duyan koşa koşa gidiyor. İşte konuya ilişkin detaylar… Tunç çağından bu yana Romalılar, Mısırlılar ve Yunanlılar bile dahil olmak üzere birçok medeniyet doğal mineralli su kullanmıştır. Ülkemiz ise doğal mineralli su bakımından oldukça zengindir. Ülkenin dört bir yanında farklı yerlerde doğal mineralli suya erişim vardır. Bu suyun birçok hastalığa iyi gelmesinin yanı sıra vücuda inanılmaz faydalar sağlar.

#1
Foto - Herkes bu su için sıraya giriyor! Faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Kaplıca suları ya da bir diğer adı ile termal sular insanlara oldukça faydalıdır. Mineral bakımından oldukça zengin olan termal sular, birçok hastalığa iyi gelirken, fiziksel olarak insan vücuduna çok iyi gelmektedir. Peki termal sular ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Ülkemizde önemli bir turizm alanı da olan kaplıcaların yararlarına gelin beraber bakalım. Turizmci Tevfik Talas, turizmin yeni trendinin kaplıcalar olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ''Sağlık turizminin yükselişi sürecek" diyor. Termal otelcilik günümüzde, sağlık, Spa ve Wellness turizmiyle iç içe geçti. Son yıllarda Termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme var. Git gide artan bu durum Türkiye'de bir trend oluşturdu. Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Bu geniş yelpaze, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için termal turizm algısının büyük bir ivme ile gelişmesine sebep olup yaz kış 12 ay faydalanıldığı içinde ciddi bir trend haline geldi. Türkiye, kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında, Avrupa'daysa 1.sırada bulunuyor. Kısacası, Türkiye, termal sular açısından adeta bir cennet.”

#2
Foto - Herkes bu su için sıraya giriyor! Faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Birçok hastalığa iyi gelen termal sular, elülit, cilt deki kırışıklıklar, kilo problemi, Cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu gibi sorunlara iyi gelmektedir. Termal sulara girildiğinde insanın kendini çok yormaması gerekir. Öte yandan en az 30 dakika termal suyun içinde kalmak önemlidir. Bunun yanı sıra ağır olmayacak egzersizlerle ve dengeli beslenme ile termal sudan alınan fayda desteklenmelidir.

#3
Foto - Herkes bu su için sıraya giriyor! Faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Termal suya girmek Solunum Sistemi Hastalıkları, Alerjik akut üst solunum yolu hastalıkları, Pnömokonyoz, egzema, akne, psöriasis, nörodermit, kronik rezidüel ürtiker, kireçlenme, yumuşak doku romatizması, iltihabi romatizmalar, travma sonrası ortopedik durumlar, kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu, hipertansiyon, varis, şeker hastalığı, mide hastalıkları, obezite, gut hastalığı, karaciğer yetmezliği, safra hastalıkları, böbrek iltihap ve taşları, böbrek yetmezliği, kadın hastalıkları, kısırlık, cinsel sorunlar, omurga hastalıkları, bazı nörolojik hastalıklar gibi daha birçok hastalık belirtileri ve tedavilerinde değişik kürlerde uygulanan yöntemle etkili bir şifa yöntemidir.

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