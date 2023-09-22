Herkes bu su için sıraya giriyor! Faydalarını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız

Kaplıca suları ya da bir diğer adı ile termal sular insanlara oldukça faydalıdır. Mineral bakımından oldukça zengin olan termal sular, birçok hastalığa iyi gelirken, fiziksel olarak insan vücuduna çok iyi gelmektedir. Peki termal sular ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Ülkemizde önemli bir turizm alanı da olan kaplıcaların yararlarına gelin beraber bakalım. Turizmci Tevfik Talas, turizmin yeni trendinin kaplıcalar olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ''Sağlık turizminin yükselişi sürecek" diyor. Termal otelcilik günümüzde, sağlık, Spa ve Wellness turizmiyle iç içe geçti. Son yıllarda Termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme var. Git gide artan bu durum Türkiye'de bir trend oluşturdu. Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi. Bu geniş yelpaze, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için termal turizm algısının büyük bir ivme ile gelişmesine sebep olup yaz kış 12 ay faydalanıldığı içinde ciddi bir trend haline geldi. Türkiye, kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında, Avrupa'daysa 1.sırada bulunuyor. Kısacası, Türkiye, termal sular açısından adeta bir cennet.”