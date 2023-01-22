Herkes bu pideyi konuşuyor! Bu pide için akın akın geliyorlar

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kentin coğrafi işaretli ürünü künar kullanılarak hazırlanan pide yoğun ilgi görürken, damak çatlatan lezzet ‘künarlı tahinli pide’ için vatandaşlar kilometrelerce öteden geliyorlar. Koçarlı ilçesinde pidecilik yapan Alaattin Yamaç'ın (42), ilçenin coğrafi tescilli gözde ürünü çam fıstığının içi olan künarı kullanarak yaptığı pide vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Ünü ilçe dışına taşan künarlı tahinli pide için bazı vatandaşlar kilometrelerce uzaklıktan gelerek lezzet şöleninin tadına bakarken, ilçedeki ve yakın yerlerdeki vatandaşlar da müdavimi oldukları pideyi sıkça tüketiyor. Kıymalıdan, peynirliye birçok çeşit pide yaptıklarını ancak en fazla ilgiyi künarlı tahinli pidenin gördüğünü ifade eden Koçarlılı pide ustası Alaattin Yamaç, "Çırak olarak başladığım sektörde 2013 yılından bu yana kendi iş yerimi işletiyorum. Pide çeşitlerini kendi fikirlerimizi de katarak genişlettik ve 15 çeşit pide yapıyoruz. Bütün çeşitlerimiz rağbet görüyor ama künarlı tahinli pidemiz misafirlerimizin olmazsa olmazı" dedi.