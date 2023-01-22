Herkes bu pideyi konuşuyor! Bu pide için akın akın geliyorlar

Pideci Yamaç künarlı tahinli pideyi yemek için çevre il ve ilçelerden gelenlerin olduğunu söyleyerek, "Bu pideyi yaparken fırın sıcaklığı çok önemli. Tahin şekerli hamurda iyice emişmesi lazım. Ne çok ince nede kalın açılmalı. Hamuru ince açarsan çok kıtır olur, kalın açarsan da hamur olur. Fırının sıcaklığının iyi ayarlanmış olması bu işin püf noktalarından bir tanesi. Gelen misafirlerimize pideyi servis ederken yanında bal da veriyoruz. Bal daha da lezzet katıyor. Sırf künarlı tahinli pideyi yemeye çevre il ve ilçelerden gelenler oluyor. Bu da hem ilçemizin hem de lezzetimizin tanıtımı açısından bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. Her hafta ailesi ile Koçarlı'ya künarlı tahinli pide yemeğe geldiklerini belirten Ömer Özhan ise şunları söyledi; "Biz komşu ilçe İncirliova'da oturuyoruz. Orada da bir çok pideci var ama biz burayı tercih ediyoruz. Damak zevkimize daha uygun geliyor. Bir de künarlı tahinli pide sadece burada var. Ailecek favorimiz olan kenarlı tahinli pide, lezzeti ile her hafta bizi buraya çekiyor."