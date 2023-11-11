2023-11-11 13:00:38 Herkes bu kararı bekliyordu! İran, az önce tüm dünyaya duyurdu! Gazze’deki savaş için…
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin bölgede savaşın büyümesine neden olduğunu belirterek, "ABD, Gazze'de ateşkesi engelliyor. Tüm dünya ABD'nin gerçek yüzünü tanımalı" dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği Gazze konulu zirve öncesi Tahran İmam Humeyni Havaalanı’nda gazetecilere konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin'i savunmak için kurulduğunu vurgulayan Reisi, bugünkü zirvenin gündeminin Filistin olacağını belirterek, “Zirveye katılacak İslam ülkeleri liderlerinden İsrail'e karşı somut adımlar atmalarını umut ediyorum. Alınacak her bir karar uygulanmalı ve hayata geçirilmelidir. Artık konuşma ve cephe alma zamanı bitti, sahaya odaklanmalı ve sahada somut adımlar atmalıyız" ifadelerini kullandı.