Herkes bu kararı bekliyordu! İran, az önce tüm dünyaya duyurdu! Gazze’deki savaş için…

ABD'nin İsrail'e verdiği askeri ve ekonomik desteği eleştiren Reisi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ABD'nin de ortak olduğunu belirterek, "ABD savaşın büyümesinden yana olmadığına dair açıklamalar yapıyor. Bu konuda İran ve birkaç diğer ülkeye mesaj da gönderdi. Ancak eylemleri bu açıklamalar ile uyumlu değil. Gazze'deki savaş makinesi ABD'nin kontrolünde" dedi. Reisi, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin bölgede savaşın büyümesine neden olduğunu belirterek, “ABD Gazze'de ateşkesi engelliyor. Tüm dünya ABD'nin gerçek yüzünü tanımalı" ifadesini kullandı.