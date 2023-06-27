2023-06-27 12:30:34 Her yer dolup taşıyor! ‘Aç’ dedikleri vatandaş otelleri doldurdu
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı rezervasyon oranlarını açıkladı. Turizmde bayram bereketi yaşandığını belirten İşler, "Özellikle tatilin dokuz güne çıkartılması ve herkesin planlama yapması, turizm sektöründe pozitif bir etki sağladı. Turizmciler bunu olumlu karşıladı. Özellikle bu dokuz gün içerisindeki rezervasyonlarda, beşer günlük bir yoğunlaşma görüyoruz. Bu dokuz günün beş günü çok yoğun. Kimi yerlerde ilk beş gün kimi yerlerde son beş güne doğru bir tepe nokta görüyoruz. Şu bir gerçek ki, dokuz gün olmasının bir başka faydası da özellikle şehirlerden çıkışlarla, şehirlere dönüşlerde, insanlar daha erken veya daha geç çıkarak şehrin giriş ve çıkışlarındaki trafiğin rahatlamasını da sağlayacak. Hem biz turizmciler açısından dokuz günlük tatil olması hem de şehir giriş ve çıkışlarının trafik yoğunluğunu önlemek açısından fevkalade doğru bir karar oldu. Diyebiliriz ki, turizmci çifte bayram yaşıyor" dedi. İşler, konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını da sözlerine ekledi.