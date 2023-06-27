Her yer dolup taşıyor! ‘Aç’ dedikleri vatandaş otelleri doldurdu

2022 yılının turizmde tüm zamanların rekorlarının kırıldığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini, rezervasyon verilerinin 2023 yılının bu rekorların yenileneceği bir yıl olacağını gösterdiğini belirten Mehmet İşler, “2023 yılında Türk turizmi belki de tüm zamanların en iyi yılını yakalayacak yeni bir rekora imza atıyor. Özellikle geçen senenin mayıs ayına göre Türkiye’de yüzde 16 artış, ilk 5 ayda ise yüzde 24 gibi fazla bir artışla sezona başladık. Bu, 2023 yılının 2022’den ve 2019’dan daha iyi olacağının büyük bir göstergesi. Burada en önemli pazarlarımız olan Rusya ve Almanya yine ardı ardına olarak ilk iki sırayı paylaşıyor. Ama görünen o ki rezervasyon akışı bundan sonra hem deprem hem seçim hem de sınavlardan sonra havaların da hızlı bir şekilde ısınmasıyla devam edecek. Yıl sonunda hedeflediğimiz 60 milyon turist, 55 milyar dolar girdiyi yakalayacağız gibi gözüküyor. Hepinizin bildiği gibi geçen sene 55 milyon turist 45 milyar dolar girdi elde eden Türkiye, bu yıl 2023 turizm stratejisi olarak belirlenen 60 milyon turist, 55 milyar dolar hedefini yakalayacak. Bu Türk turizm tarihinin tüm zamanların en iyi yılı olarak tarihteki yerini alacaktır” dedi.