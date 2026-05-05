  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kongre, seçim, hoca derken... Yönetim ayakta uyudu, Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor ile anlaştı! Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler Okan Buruk kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı! Yeni takımı olay oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Nükleer tesislere yeni yükümlülük getirildi ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat Gram altın fiyatı güne yükselişle başladı: Jeopolitik riskler ons fiyatını dipten çevirdi Apple'dan Türkiye kararı! Fiyatlar birden fırladı! Limonlu çay mucizesi gerçek mi? Araştırmalar sonucu ortaya çıktı Listede büyük sürprizler var! İşte Türkiye’nin en çok altın biriktiren şehirleri 'Erdoğan sinirlendi elini sert bir şekilde masaya vurdu, çatal bıçak yere düştü: Otur sana demedim'
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu

Güneydoğu Asya’da dengeleri sarsacak bir enerji keşfine imza atan Endonezya, açık denizlerde yaklaşık 5 trilyon fit küp doğal gaz ve 300 milyon varil kondensat rezervi bulduğunu duyurdu. Keşfin büyüklüğü, küresel enerji arz güvenliğinin tartışıldığı bir dönemde bölgeyi dev enerji şirketleri için bir yatırım üssü haline getirmeye aday görünüyor. Uzmanlar, bu devasa kaynağın üretime geçmesiyle özellikle Asya pazarındaki LNG dengelerinin yeniden yazılacağını öngörüyor.

1
#1
Foto - Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu

Keşfin, enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönemde gelmesi, projeyi daha da önemli hale getiriyor. Uzmanlara göre bu rezerv, yalnızca bölge ekonomisini değil, küresel enerji dengelerini de etkileyebilecek potansiyele sahip.

#2
Foto - Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu

Bulunan rezervin, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi açısından büyük bir fırsat sunduğu belirtiliyor. Endonezya’nın halihazırda önemli bir LNG ihracatçısı olması, bu keşfin ülkenin enerji rolünü daha da güçlendirebileceğine işaret ediyor. Kondensat olarak adlandırılan sıvı hidrokarbonların da yüksek ekonomik değere sahip olması, projenin ticari cazibesini artırıyor. Bu kaynaklar, hem petrokimya sanayisinde hem de yakıt üretiminde geniş kullanım alanına sahip.

#3
Foto - Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu

Keşfin ardından bölgede yeni yatırımların hız kazanması bekleniyor. Uzmanlar, rezervin tam kapasiteyle üretime geçebilmesi için milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı gerekeceğini belirtiyor. Deniz altı üretim sistemleri, boru hatları ve LNG tesisleri bu sürecin en kritik parçaları olacak.

#4
Foto - Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu

Ayrıca uluslararası enerji şirketlerinin de projeye dahil olmasıyla birlikte, bölgenin küresel yatırımcılar için yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

#5
Foto - Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu

Enerji talebinin hızla arttığı bir dönemde gelen bu keşif, piyasalar açısından stratejik bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlara göre rezervin üretime geçmesiyle birlikte, özellikle Asya pazarında doğal gaz arzı artabilir ve fiyatlar üzerinde dengeleyici bir etki oluşabilir. Tüm bu gelişmeler, Endonezya açıklarında bulunan bu dev rezervin yalnızca yerel değil, küresel ölçekte yankı uyandıracak bir enerji hamlesi olduğunu gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

itin düşünce dünyası

abd li sarı kafalı matildenin çocuğu duyduysa savaş gemileri uçaklarıda yarı yolda görüllant soğuk petrol çıkarmak için 200 yıl.beklemeyelim hemen işgal edelim der
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret
Gündem

Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan’ı ziyaret etti.
Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
Gündem

Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

İsrail’in hedefindeki İspanyol Başbakanı’nın uçağı Ankara’ya zorunlu iniş yaparken, Türkiye Sanches’e kalkan oldu.
Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Gündem

Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı son açıklamalarda Batı merkezli dışlayıcı siyasete adeta savaş açtı..
Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku
Siyaset

Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in uçağı teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmıştı. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sanc..
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul’a getirildi. Haval..
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’
Gündem

Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23