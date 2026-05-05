Denizin altında enerji canavarı uyandı! 5 trilyon fit küplük dev gaz rezervi bulundu
Güneydoğu Asya’da dengeleri sarsacak bir enerji keşfine imza atan Endonezya, açık denizlerde yaklaşık 5 trilyon fit küp doğal gaz ve 300 milyon varil kondensat rezervi bulduğunu duyurdu. Keşfin büyüklüğü, küresel enerji arz güvenliğinin tartışıldığı bir dönemde bölgeyi dev enerji şirketleri için bir yatırım üssü haline getirmeye aday görünüyor. Uzmanlar, bu devasa kaynağın üretime geçmesiyle özellikle Asya pazarındaki LNG dengelerinin yeniden yazılacağını öngörüyor.