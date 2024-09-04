  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hangi oyuncuyu istediğini şaşırarak duyurdu: ‘Hayırlı olsun’ diyerek ilan ettiler! Transfere doymuyor…

Sisi'nin Türkiye'den hangi silahı istediğini şaşırarak duyurdu: Daha önce böyle bir şey yaşanmadı

Madem gittiniz neden bu iddia ortada! Taraftarlar artık yeter diyor! Lütfen artık bu konuyu çözün...

Güldük, eğlendik ama bu kadar yeter! Batuhan Karadeniz'den canlı yayında skandal

Kim'den akılalmaz karar! Sel felaketi oldu, 30 kişiyi astırdı

Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Fenerbahçe’den kriz fışkırmasına artık ramak kaldı doğrusu! Sadece 10 dakika oynadı ve kapıyı gösterdi! Yok artık Mou…

Yerin altından fışkırmasına artık ramak kaldı! Belediye başkanı 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Elini kolunu sallaya sallaya gelmişti ama: Dalga konusu oldu: Şimdi de dört ayak üstüne düştü...

Büyük bir kesimi rahatsız eden sözler: Galatasaray’da ‘karaborsa bilet’ muamması
Spor
18
Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

2024-09-04 15:33:14
Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'in, harika bir EURO 2024 geçirdikten sonra özellikle de Jude Bellingham'ın sakatlanmasıyla birlikte Real Madrid'de ideal 11'in bir parçası olacağı düşünülüyordu, ancak olmadı. Los Blancos'un teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuyu son iki maçta da yedek bıraktı. Hatta Arda, son oynanan Real Betis maçında 1 dakika bile oynamadı.

#1
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Son maçta yüz ifadesi asık bir şekilde görüntülenen Arda Güler ile ilgili İspanyol basınında çarpıcı bilgiler verildi. İşte son dakika Arda Güler haberi...

#2
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

YENİ SEZONA UMUTLU GİRMİŞTİ

#3
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

La Liga'da yeni sezonun ilk maçında Real Madrid, Mallorca'ya konuk olmuş ve Arda Güler maçın 88. dakikasında oyuna girmişti. Bellingham'ın sakatlanmasının ardından ikinci haftadan itibaren Arda'nın ilk 11'e monte edilmesi bekleniyordu.

#4
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

VALLADOLİD MAÇINDA 11'DEYDİ

#5
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Carlo Ancelotti, 2. haftada oynanan Real Valladolid maçında Arda Güler'i ilk 11'de oynattı. 3-4 net fırsattan faydalanamayan yıldız futbolcu daha sonra kesik yedi. İspanyol basınından Diario AS'ta yer alan haberde, Real Madrid'de Arda Güler'in hoşnutsuz olduğu ve millî maç arasına moralsiz girdiği bildirildi.

#6
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

'MİLLÎ MAÇ ARASINA TEDİRGİN GİRDİ'

#7
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Arda Güler, millî maç arasına tedirgin girdi. Aynı şekilde Real Madrid taraftarlarının büyük bir kısmı da onun bu durumuyla baş başa kaldı. Ancelotti, Arda için 'Gelecek sezon çok önemli olacak' demişti. Yazın dilden dile dolaşan ve Valladolid karşısında meyvesini veren bir cümleydi.

#8
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

'HİÇBİR FAYDASI OLMADI'

#9
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Arda, Real Valladolid maçında Modric ve Ceballos'un önünde ilk 11'de başladı. Onun zamanıydı... Ama onun öğleden sonrası değildi. O andan itibaren de alacakaranlıkta kaldı. Las Palmas maçında yedekti ve ikinci yarıda oyuna girerek maça dinamizm kattı. Ama hiçbir faydası olmadı, hatta çok uzaktaydı.

#10
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Betis'e karşı tek bir dakika bile oynamadı. Oyuncu, millî maç arasına hoşnutsuz girdi. Pazar günü Alberola Rojas son düdüğü çaldığında, soyunma odalarına giden tünele yöneldi. Başı öne eğik, bastırılmış bir şekilde.

#11
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Diğer takım arkadaşlarının sahada yeni başladığı partinin kenarındaydı. Şüphelerle dolu bir başlangıçtan sonra kurtuluş gecesiydi. Ve her halükarda kısa sürecek olan kutlamaya katılmadı.

#12
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Hiçbir kötü niyet barındırmayan bir kararla ayrıldı: Güler, bu hareketinin kaba bir jest olarak görülebileceğinin farkında olmadan ayrıldı. Niyeti bu değildi.

#13
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Ama tüm bunlar, Arda'nın nasıl hissettiğine dair bir fikir veriyor. Valladolid'den bu yana olanla bir iğne gibi saplandı. Hem kendisinin hem de onu ilk 11'de gördüklerinde gözleri parlayanların. Arda Güler için çok fazla arzu var. Kendisi de çok fazla arzu duyuyor. Ama bir gecede Vietnam anıları geri geldi.

#14
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Modric'in ilk 11'de olması sıradan bir rotasyon olarak anlaşıldı, çünkü o hala Modric. Kaptan, amblem, dümen. Ancak pazar gecesi önünde Ceballos'un varlığı Arda için bir darbe oldu. Her yönden beklenmedik bir şeydi.

#15
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Güler millî maç arasına, durumunun arzu edilmeyecek kadar değişken olduğu hissiyle girdi. Bu takımda tartışmasız olmak, şu aşamada hâlâ bir ütopya. Ancak son iki maç günü yaşadıkları da adeta bir tutulma. Oyuncu halihazırda Montella'nın emri altında ve Türkiye'nin bu ara oynayacağı iki maça odaklanmış durumda.

#16
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Arda'nın iki maça da 11'de başlaması bekleniyor. Bu, bazı mesajlar vermesi ve 'Ben hâlâ buradayım' demesi için çifte bir fırsat. Bu arada Madrid, yaklaşık 72 maç oynayacak ve orta sahada Güler'in çok fazla süresi olacak. Önemli gecelerde oynayıp oynamayacağı tartışılacak ama istikrar bulacaktır.

#17
Foto - Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Oyuncunun çevresi de ona aynı şeyi iletiyor: Sakin ol, sezon daha yeni başladı... Ancak son iki maçın Güler'in yüzünü buruşturduğu da inkâr edilemez. Taraftarları tedirgin ettiler. Oyuncuyu da tedirgin etti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarayda mı yaşıyor dediniz! O zaman bu videoyu izleyin
Gündem

Sarayda mı yaşıyor dediniz! O zaman bu videoyu izleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma temposu, sarayda yaşadığı gerekçesiyle eleştirenlere yanıt niteliğinde. CHP Genel Başkanı'nın, "Her akşam a..
Ekrem'in kibri dağları aşmış! Yargıyı sokakla tehdit etti
Gündem

Ekrem'in kibri dağları aşmış! Yargıyı sokakla tehdit etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü'de Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu programda, yargıyı sokakla tehdit etti. Ekrem,..
Rusya'nın kararı İran'ı rahatsız etti! Zengezur Koridoru gerginliği
Dünya

Rusya'nın kararı İran'ı rahatsız etti! Zengezur Koridoru gerginliği

İran Dışişleri Bakanlığı, "Zengezur Koridoru" konusundaki rahatsızlığını iletti. Rusya'nın Zengezur Koridoru'nun kurulmasını kabul ettiğine ..
Wagenknecht: Hoşgeldin kültürü resmen bitti
Avrupa

Wagenknecht: Hoşgeldin kültürü resmen bitti

Sol Parti’den ayrılıp BSW adı altında kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht, “Hoş geldin kültürü bitti” dedi. Wagenknecht, Almanya’ya Dani..
Sigaraya bir zam daha geliyor! O isim konuyu masaya yatırdı!
Aktüel

Sigaraya bir zam daha geliyor! O isim konuyu masaya yatırdı!

Sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Mide bulandıran görüntü! İçinden bakın ne çıktı
Gündem

Mide bulandıran görüntü! İçinden bakın ne çıktı

Adıyaman'daki bir market zincirinden paketli dondurma satın aldığını dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı dondurmanın içinden kurt çıkt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23