2024-09-04 15:33:14 Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'in, harika bir EURO 2024 geçirdikten sonra özellikle de Jude Bellingham'ın sakatlanmasıyla birlikte Real Madrid'de ideal 11'in bir parçası olacağı düşünülüyordu, ancak olmadı. Los Blancos'un teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuyu son iki maçta da yedek bıraktı. Hatta Arda, son oynanan Real Betis maçında 1 dakika bile oynamadı.