Her tahmini çıkan isim hesapladı! İspanya'da Arda Güler'e şok sözler: 'Hiçbir faydası olmadı!'

Ama tüm bunlar, Arda'nın nasıl hissettiğine dair bir fikir veriyor. Valladolid'den bu yana olanla bir iğne gibi saplandı. Hem kendisinin hem de onu ilk 11'de gördüklerinde gözleri parlayanların. Arda Güler için çok fazla arzu var. Kendisi de çok fazla arzu duyuyor. Ama bir gecede Vietnam anıları geri geldi.