Her segmentte büyümesini sürdürüyor! Toyota rekor üstüne rekor kırıyor

Türkiye otomotiv pazarında 2025 yılı Toyota adına rekorların yılı oldu. Satış ivmesini son üç yıldır kesintisiz sürdüren Toyota, geçtiğimiz yılı 92 bin 381 adetlik satışla tamamladı. Bir önceki yıla göre yüzde 51 büyüme yakalayan marka, pazar payını yüzde 6,7’ye yükselterek 2025’in en çok tercih edilen üçüncü otomobil markası konumuna yükseldi. SUV modellerden sedan modellere, arazi araçlarından farklı segmentlerdeki hafif ticari araçlara kadar herkese uygun modeller sunan Toyota, geçtiğimiz yıl 76 bin 620 adet binek otomobil ve 15 bin 761 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Binek araç satışlarını yüzde 47 artıran markanın 2025’te en çok tercih edilen binek modelleri sırasıyla 35 bin 906 adet ile Corolla Sedan, 25 bin 215 adet ile Toyota C-HR Hybrid ve 12 bin 6 adet ile Corolla Cross Hybrid oldu.