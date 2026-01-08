  • İSTANBUL
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Her segmentte büyümesini sürdürüyor! Toyota rekor üstüne rekor kırıyor
Son üç yıldır satışlarını aralıksız artıran Toyota, 2025’i tarihi rakamlarla kapattı. Yüzde 51’lik büyüme ve artan pazar payı markayı ilk üçe taşıdı.

Foto - Her segmentte büyümesini sürdürüyor! Toyota rekor üstüne rekor kırıyor

Türkiye otomotiv pazarında 2025 yılı Toyota adına rekorların yılı oldu. Satış ivmesini son üç yıldır kesintisiz sürdüren Toyota, geçtiğimiz yılı 92 bin 381 adetlik satışla tamamladı. Bir önceki yıla göre yüzde 51 büyüme yakalayan marka, pazar payını yüzde 6,7’ye yükselterek 2025’in en çok tercih edilen üçüncü otomobil markası konumuna yükseldi. SUV modellerden sedan modellere, arazi araçlarından farklı segmentlerdeki hafif ticari araçlara kadar herkese uygun modeller sunan Toyota, geçtiğimiz yıl 76 bin 620 adet binek otomobil ve 15 bin 761 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Binek araç satışlarını yüzde 47 artıran markanın 2025’te en çok tercih edilen binek modelleri sırasıyla 35 bin 906 adet ile Corolla Sedan, 25 bin 215 adet ile Toyota C-HR Hybrid ve 12 bin 6 adet ile Corolla Cross Hybrid oldu.

Foto - Her segmentte büyümesini sürdürüyor! Toyota rekor üstüne rekor kırıyor

2025 yılını hafif ticari araç yılı ilan eden Toyota, Türkiye’de tamamen yeni segmentlerde hafif ticari araçlar sunarak markanın kalitesini tüm sınıflara taşımaya başladı. Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin tüm modelleri kısa zamanda büyük beğeni topladı ve 15 bin 761 adet ile Toyota hafif ticarilerinin satışları önceki yıla göre yüzde 73 arttı. Böylece Toyota Türkiye’de tüm zamanların en yüksek yıllık hafif ticari araç satışına imza attı. Aynı zamanda Toyota hafif ticari araç segmentinde en çok büyüyen marka oldu.

Foto - Her segmentte büyümesini sürdürüyor! Toyota rekor üstüne rekor kırıyor

Binek araçlarında tüm segmentlerde tam hibrit model sunan Toyota, 2025 yılını da hibrit araçların lideri olarak tamamladı. Binek araç satışlarının yüzde 71’ini hibrit olarak gerçekleştiren Toyota, tam hibrit segmentinde yüzde 71 pazar payıyla açık ara liderliğini devam ettirdi. Tüm hibrit segmentinde de Toyota’nın yüzde 19 pay ile liderliği sürdü. 54 bin 618 adetlik hibrit satışına imza atan Toyota, tüm zamanların en yüksek hibrit satışını gerçekleştirdi.

Foto - Her segmentte büyümesini sürdürüyor! Toyota rekor üstüne rekor kırıyor

Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid’in yanı sıra Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado ile Toyota geniş bir SUV yelpazesi sunuyor. 2025 yılında 39 bin 332 adet ile binek araç satışlarının yüzde 52’sini SUV modellerle gerçekleştiren ve en yüksek SUV satışına ulaşan marka, bu yıl da SUV segmentinde yeni nesil RAV4 olmak üzere yenilikler sunmaya hazırlanıyor.

