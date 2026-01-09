BAE resmen kaybetti: Kendilerini feshettiler
ABD ve İsrail tarafından Ortadoğu'yu mikser gibi karıştırma görevi verilen Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de resmen kaybetti.
Mepanews'te yer alan habere göre Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK), Cuma günü konseyi feshetme kararı aldıklarını açıkladı.
Grup üyelerinden yapılan açıklamada, "grubun Hadramut ve Mahra'daki son askeri operasyonuna ilişkin karara katılmadıkları ve bu operasyonun Güney Yemen davasına zarar verdiği" ifade edildi.
Açıklamada, "GGK'nin amaçladığı hedeflere ulaşamadığı" dile getirildi. GGK'nin açıklamasında ayrıca "Riyad Konferansı'nın Güney Yemen davasını çözüme kavuşturacak bir vizyona yol açacağı" umudu dile getirildi ve Suudi Arabistan'a "görüşmelere ev sahipliği yaptığı için" teşekkür edildi.
Öte yandan Suudi Arabistan GGK'nin feshedilmesi kararını memnuniyetle karşıladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, fesih kararının ardından "Güney Yemen davasının artık Suudi Arabistan tarafından ve yaklaşan Riyad Konferansı aracılığıyla uluslararası toplum tarafından desteklenen gerçek bir yola sahip olduğunu" söyledi.
Halid bin Salman, "konferansın güneyli figürleri bir araya getirerek onların irade ve isteklerini yansıtan adil çözümler için kapsamlı bir vizyon geliştirmeyi amaçladığını" dile getirdi. "Güneydeki tüm vilayetlerden temsilcilerin dışlama ya da ayrımcılık olmaksızın konferansa katılacağını" da sözlerine ekledi.
GGK 2017 yılında Güney Yemen'in bağımsızlığı amacıyla Aydarus ez Zübeydi liderliğinde kurulmuştu.
Geçmiş yıllardaki Güney Yemen taleplerinin devamı niteliğinde kurulan oluşum BAE tarafından yoğun olarak desteklendi. Ancak 2025 yılı sonundaki ilerleyişinin ardından Suudi Arabistan destekli bir askeri harekatın hedefi olan GGK, birkaç hafta içerisinde tamamen dağılarak elindeki tüm bölgeleri kaybetti.
