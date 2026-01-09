BAE resmen kaybetti: Kendilerini feshettiler

Halid bin Salman, "konferansın güneyli figürleri bir araya getirerek onların irade ve isteklerini yansıtan adil çözümler için kapsamlı bir vizyon geliştirmeyi amaçladığını" dile getirdi. "Güneydeki tüm vilayetlerden temsilcilerin dışlama ya da ayrımcılık olmaksızın konferansa katılacağını" da sözlerine ekledi.