Geceleri başlayan omuz ağrısına dikkat: Donuk omuz sessizce hayatı kilitliyor

Geceleri omuzda hissedilen hafif bir ağrı zamanla kolu kaldırmayı zorlaştırıyorsa, bu durum hareket kısıtlılığına yol açan ve ilerleyici seyreden “donuk omuz”un ilk habercisi olabilir; tedavi edilmediğinde giyinme, araba kullanma ve yukarı uzanma gibi günlük işler bile ciddi şekilde zorlaşabiliyor. Acıbadem Kartal Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Gökşen Gökşenoğlu, bu nedenle donuk omuz sendromunda erken teşhis ve tedavinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Genellikle yavaş ilerleyen donuk omuz sendromu hayatı tehdit etmese de tedavisinde geç kalındığında iyileşme süreci oldukça uzarken, omuz hareketlerinde kalıcı kısıtlılık gelişebilmekte ve ağrı kronik hale gelebilmektedir” diyor. Doç. Dr. Gökşen Gökşenoğlu, erken dönemde tedavinin ise iyileşme süresini belirgin şekilde kısalttığını ve kalıcı sakatlık riskini de önlediğini belirterek, “Bu nedenle, 2–3 haftadan uzun süren omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı sorununda zaman kaybetmeden bir hekime başvurulması büyük önem taşımaktadır” diye konuşuyor.