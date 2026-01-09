Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, tohum yağı tespit edilen zeytinyağı markalarını ifşa etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tohum yağı tespit edilen zeytinyağı markalarını ifşa etti.
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 8 Ocak 2026’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine tohum yağı karıştırıldığı gerekçesiyle eklediği zeytinyağı markaları şöyle:
Mudanya Köy-Koop: Naturel sızma zeytinyağı 5 litre, Aydın – Köşk
Oma Maden Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Naturel sızma zeytinyağı 5 litre, Aydın – Köşk
Ayvalık: Naturel sızma zeytinyağı 2 litre, Aydın – Köşk
Ayvalık Berrak: Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 2 litre, İzmir – Konak
Ramize Şenol: Naturel sızma zeytinyağı 5 litre, Balıkesir – Edremit
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23