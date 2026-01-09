  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Geceleri başlayan omuz ağrısına dikkat: Donuk omuz sessizce hayatı kilitliyor Terör örgütü SDG iyice çığırından çıktı! Tahliye otobüslerine saldırdılar Doğuştan görme engelli Mahmut Terzi, Kur'an-ı Kerim'i işte böyle ezberledi BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini fessetiğini açıkladı! Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu Diyanet’ten, evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar Kulüple ilişiğini feshetme eşeğine gelmişti ve.. Galatasaray'ın adını kullandı: İngiltere'ye gidiyor Transfer Fenerbahçe'de alev alev yanacak: Sörloth için umut doğdu! Her şey Fenerbahçe'nin elinde Türkiye'nin dağlarında dolaşan İranlı teröristlerle ilgili kritik sözler: Oraya gidiyorlar Resmi Gazete‘de yayımlandı! Öğretmen atamaları ve yer değiştirmede yeni düzenleme
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tohum yağı tespit edilen zeytinyağı markalarını ifşa etti.

#1
Foto - Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

#2
Foto - Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Buna göre bakanlığın 8 Ocak 2026’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine tohum yağı karıştırıldığı gerekçesiyle eklediği zeytinyağı markaları şöyle:

#3
Foto - Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Mudanya Köy-Koop: Naturel sızma zeytinyağı 5 litre, Aydın – Köşk

#4
Foto - Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Oma Maden Petrol Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Naturel sızma zeytinyağı 5 litre, Aydın – Köşk

#5
Foto - Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Ayvalık: Naturel sızma zeytinyağı 2 litre, Aydın – Köşk

#6
Foto - Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Ayvalık Berrak: Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 2 litre, İzmir – Konak

#7
Foto - Bakanlık ifşa etti! Sahtekarlık yapan 5 yağ markası belli oldu

Ramize Şenol: Naturel sızma zeytinyağı 5 litre, Balıkesir – Edremit

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel'in "Ekrem İmamoğlu depreme karşı en iyi hazırlığı yapar, müthiş bir kentsel dönüşüm planı vardı" sözleri, İmamoğlu'nun geçmişteki..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep’in stratejik noktalarından Eşrefiye Mahallesi’nde terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile girilen çatışma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23