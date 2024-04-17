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Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

2024-04-17 02:58:33
Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları artış gösterdi.

#1
Foto - Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 31,14 avrodan kapandı.

#2
Foto - Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

İsrail-İran arasındaki gerilime bağlı olarak arz tedarikinde aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle megavatsaat başına gaz fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 7,5 artarak 33,5 avroya yükseldi.

#3
Foto - Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattıyla gaz akışının neredeyse tamamen kesilmesi sonrasında kıta, küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında daha kırılgan hale geldi. Kış sezonu bitmiş olmasına rağmen, küresel piyasalardaki gelişmeler arza ilişkin endişeleri körüklüyor ve bu da fiyatlara artış olarak yansıyor.

#4
Foto - Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

Kaynak: AA

#5
Foto - Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

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