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Yaşam
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Her mevsim ayrı güzel: Sarıalan

2023-05-17 18:54:30
Her mevsim ayrı güzel: Sarıalan

Bahar mevsimiyle birlikte Bolu'nun Sarıalan Yaylası ayrı bir güzelliğe büründü.

#1
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sarıalan

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan Sarıalan Yaylası, baharın gelmesiyle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

#2
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sarıalan

Türkiye'nin doğasıyla meşhur ili Bolu'da yüksek kesimlere bahar geldi. Yaz aylarında köylülerin hayvanlarıyla birlikte çıktığı, kampçıların huzur dolu vakit geçirdiği Sarıalan Yaylası'nda çiçekler açtı.

#3
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sarıalan

Sarıalan Yaylası, her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran alanlarıyla, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

#4
Foto - Her mevsim ayrı güzel: Sarıalan

Doğaseverlerin geldiğinde bol bol fotoğraf çekindiği yayla, fotoğraf sanatçısı Kerim Sarıalan tarafından görüntülendi.

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