Her karesi kartpostal gibi! Hamsiköy’de doğa mest ediyor

Trabzonlu fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk, yaklaşık 30 yıldır yörede fotoğraf çektiğini söyledi. Öztürk, Hamsiköy'ün fotoğraf açısından çok güzel manzaralar sunduğunu dile getirerek, "Bizim coğrafyanın fotoğrafçıları çok şanslı. Burası fotoğraf açısından bir Güneydoğu, Akdeniz ve Ege'ye göre çok daha zengin. Buranın ilkbaharı da sonbaharı da kışı da çok güzel. Yılın her mevsimi fotoğraf açısından güzel oluyor." diye konuştu. Bölgedeki oyuk ağaçların, insanların dikkatini çektiğini belirten Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yol kenarında 7-8 tane böyle ağaç var. Bunlar tahminim 100 yıllık ağaçlar. Sonbaharda yaprakları renkleri sarıya, kırmızıya dönüşüyor. Bu bölgede yüksek rakımlarda bu ağaçlardan bol bol var. Gerçekten güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle dışarıdan gelen fotoğraf sanatçıları da 'çok şanslısınız' diyorlar. Çünkü buranın her günü, her saati, her saniyesi değişik."