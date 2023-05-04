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Teknoloji-Bilişim
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Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

2023-05-04 14:25:18
Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF'23) Yunus Emre Kampüsü’nde yan yana sergilenen TOGG ve Devrim otomobili, yerli-yabancı öğrencilerden büyük ilgi gördü.

#1
Foto - Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen İç Anadolu Kariyer Fuarı bugün itibariyle başladı. Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleşen fuarda çeşitli markaların stantları ziyaretçilerini bekliyor. İç Anadolu Kariyer Fuarı etkinlikleri kapsamında 1961 yılında Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda (TÜLOMSAŞ) üretilen Devrim otomobili ve son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren TOGG, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi önüne yan yana sergilendi. Özellikle üniversite öğrencilerinin büyük bir ilgi ile incelenen iki yerli araç için, 'gurur verici' olduğu söylendi. Türk öğrenciler gibi ülkelerinden Türkiye’ye eğitim almaya gelen öğrenciler, TOGG’un T10X modelini yakından incelme fırsatı bulup için donanımlarını kısa da olsa test etti. Öğrencilerin geneli aracı beklediklerinden daha lüks bulduklarını belirtirken, iki araçla da gurur duyduklarını ifade ettiler.

#2
Foto - Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

“Doğa dostu olduğunu düşünüyorum” Türkiye’de eğitim gören Somali vatandaşı öğrenci Abdülsamed Muhamed Omar, TOGG’un içini uçak kokpitine benzetirken şöyle konuştu: “Gerçekten insana farklı hissettiriyor. Aracın içi çok geniş, adeta üst düzey bir uçak kokpiti gibi. İllerde böyle bir araca sahip olmak isterim çünkü doğa dostu olduğunu düşünüyorum. Böyle ileri teknoloji ürünü bir araca sahip olmak isterim. Konfor açısından beklediğimin çok üzerinde, çok rahat içi. Devrim aracını da inceledim gerçekten yol kat edilmiş.”

#3
Foto - Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

“Bu iki aracı yan yana görmek gurur verici” Yunus Emre Kampüsü’nde iki yerli aracı inceleyen Tuğbanur İnce, “Buraya gelmek çok güzel bir duygu. Daha önce de Devrim arabasını müzede görmüştüm, TOGG’uda incelemiştim. Burada arkadaşlarım araçlara yoğun ilgi gösterdiği için ben de tekrar gezmek istedim. Bir Türk olarak bu iki aracı yan yana görmek gurur verici” dedi.

#4
Foto - Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve paydaş üniversitelerin rektörleri iki yerli aracı ziyaret edip hatıra fotoğrafı çekindiler.

#5
Foto - Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

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#6
Foto - Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

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#7
Foto - Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

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