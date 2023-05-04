Her ikisi bir kez daha yan yana! Yabancı öğrenciler bile hayran kaldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen İç Anadolu Kariyer Fuarı bugün itibariyle başladı. Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleşen fuarda çeşitli markaların stantları ziyaretçilerini bekliyor. İç Anadolu Kariyer Fuarı etkinlikleri kapsamında 1961 yılında Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda (TÜLOMSAŞ) üretilen Devrim otomobili ve son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren TOGG, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi önüne yan yana sergilendi. Özellikle üniversite öğrencilerinin büyük bir ilgi ile incelenen iki yerli araç için, 'gurur verici' olduğu söylendi. Türk öğrenciler gibi ülkelerinden Türkiye’ye eğitim almaya gelen öğrenciler, TOGG’un T10X modelini yakından incelme fırsatı bulup için donanımlarını kısa da olsa test etti. Öğrencilerin geneli aracı beklediklerinden daha lüks bulduklarını belirtirken, iki araçla da gurur duyduklarını ifade ettiler.