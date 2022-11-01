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Sağlık
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Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

2022-11-01 20:52:14
Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

Hergün 3 gramı aşmadan tüketilen zerdeçal tozunun vücut sağlığınıza muhteşem katkıları bulunuyor.

#1
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

Zerdeçal, zencefil ailesine mensuptur. Hindistan'da zerdeçal binlerce yıldır sadece köri baharatı olarak değil, aynı zamanda sağlığı geliştirici etkileri nedeniyle tıbbi bir bitki olarak da kullanılmaktadır.

#2
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

Dünya'da da bu mucizevi sarı kök giderek daha popüler hale geliyor.

#3
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

İster taze meyve sularında çiğ olarak işlenmiş olsun, ister baharat karışımlarında bir bileşen olarak veya bir toz diyet takviyesi olarak tüketebilirsiniz. Peki düzenli zerdeçal tüketiminin aslında vücutta nasıl bir etkisi var?

#4
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

1. Daha hızlı kilo verirsiniz Zerdeçal kökü, olumlu etkilerinin çoğunu, içerdiği kurkumine borçludur.

#5
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

İkincil bitki maddesi sindirimi ve metabolizmayı uyarır.

#6
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

Bunun yanında zerdeçal yağ hücrelerinin oluşumunu azaltır ve içerdiği acı maddeler uzun süreli tokluk hissi sağlar.

#7
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

2. Zerdeçal antiinflamatuardır Zerdeçal, anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir ve genellikle kanser, kronik inflamasyon veya kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıkları önleyebildiği ve hatta tedavi edilmesine yardımcı olduğu söylenir.

#8
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

Aslında, curcumin bileşeninin olumlu özellikleri çeşitli çalışmalarda kanıtlanmıştır , ancak çalışma sonuçlarına dikkatle yaklaşılmalıdır.

#9
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

Çoğu çalışma laboratuvar deneyleri, hayvan çalışmaları veya az sayıda katılımcıyla yapılan çalışmalardır. Ek olarak, önerilen, tolere edilebilir miktarlardan önemli ölçüde daha yüksek günlük dozlar kullanılır.

#10
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

3. Sindirim problemlerini en aza indirir Zerdeçalın sindirim sorunlarına yardımcı olduğu, mide ve bağırsakları yatıştırdığı gösterilmiştir. Kök, safra sularının üretimini ve sindirimi uyardığı için kabızlık daha az görülür.

#11
Foto - Her gün zerdeçal tüketmenin inanılmaz etkileri

Bağırsak mukozasının iltihabı da hafifletilebilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre günlük üç gram zerdeçal (kurutulmuş) kabızlık ve tokluk hissi gibi durumlara yardımcı olabilir. Bu, yaklaşık bir çay kaşığı zerdeçal tozuna karşılık gelir.

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