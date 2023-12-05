Her gün yeni bir numara! Otomobil dolandırıcilarından yeni taktik

"İşçilik iyi ise change aracı tespit etmek zor" Son bir ayda change araç sayısının çoğaldığını belirten ekspertiz yetkilisi Cengiz Pak ise bu araçları ayırt etme de yapılan işçiliğin önemli olduğunu belirterek “Son bir aydır change araç olayına çok fazla rastlamaya başladık. Özellikle depremden sonra bu artmaya başladı. Son bir hafta da biz 3 tane change araç tespiti yaptık. Alıcı kişinin change aracı anlaması aslında hem kolay hem de zor. Bunun kolay tarafı yapılan işçilik eğer amatörce ve kötüyse kolay ama ustaca yapılırsa bunu anlaması zor. Araçların kazılı olan şase numaraları var. kazılı olan şase numaraların etrafında kesilme veya işlem görürse müşteriler ya da alıcılar burada şüphelenmeliler. Onun dışında aracın şase numaralarının kazılı olduğu etiketler var. Bu etiketlerin sökülmüş olduğunu arkadaşlar görürse dikkat etmeliler. Deprem bölgesinde enkaz altında kalıp kullanılamayacak hale gelen araç sayısı çok fazla şu anda. İnsanlar o araçların şase numaralarını alarak çalıntı, hacizli ya da yurt dışından getirilerek vergi ödenmek istemeyen araçların şaseleri ile bu deprem bölgesinde ki araçların şaseleri değiştirilerek tekrar piyasaya sürülmeye başlandı. Hatta öyle bir durum oluştu ki muayene istasyonlarında bile bu araçlar tespit edilemiyor ve muayeneden bile geçebiliyor" dedi.