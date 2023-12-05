2023-12-05 15:18:58 Her gün yeni bir numara! Otomobil dolandırıcilarından yeni taktik
Otomobil dolandırıcılarının yeni yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti. Depremde hasar gören araçları şase numaralarını sökerek, çalıntı veya yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçlara monte eden dolandırıcılar, birçok vatandaşı mağdur etti. Son aylarda benzer şekilde şase numarası değiştirilerek "change" yapılmış bir çok araç tespit ettiklerini söyleyen ekspertiz firması yetkilisi Sami Tarcan, araç almak isteyen vatandaşları uyardı.