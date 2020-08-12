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Yaşam
10
Her gün severek tükettiğimiz gıdaların hormonları bozduğu kanıtlandı

2020-08-12 08:39:29
Her gün severek tükettiğimiz gıdaların hormonları bozduğu kanıtlandı

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi düzen içinde yerine getirir. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan gıdalar nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli besinler ve hormonları bozan etkenleri...

#1
Foto - STRES - Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler. Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.

STRES - Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler. Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.

#2
Foto - SİGARA İÇMEK - Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir.

SİGARA İÇMEK - Sigara içmek sadece ciğerlerimizi etkilemez. Farklı çalışmalar, bunun tiroid için kötü olduğunu gösterir.

#3
Foto - Tütün, yavaşça tiroidin hipertiroidizme neden olan daha fazla hormon üretmesini sağlar.

Tütün, yavaşça tiroidin hipertiroidizme neden olan daha fazla hormon üretmesini sağlar.

#4
Foto - ÇOK FAZLA SOYA BAZLI ÜRÜN TÜKETMEK – Soya yararlı olabilir. Fakat anti-tiroid etkisine sahip olduğu için çok fazla soya ürünü tüketmeniz önerilmez. Çünkü bu durum tiroidin çalışmasını yavaşlatır.

ÇOK FAZLA SOYA BAZLI ÜRÜN TÜKETMEK – Soya yararlı olabilir. Fakat anti-tiroid etkisine sahip olduğu için çok fazla soya ürünü tüketmeniz önerilmez. Çünkü bu durum tiroidin çalışmasını yavaşlatır.

#5
Foto - TEREYAĞI VE MARGARİN TÜKETMEK - Kolesterol, lipit dengesini ve tiroidin çalışmasını etkiler. Bu gerçeğe rağmen, hayvansal yağ içeren gıdaları yemeyi bırakmamanız tavsiye edilir. Örneğin, tereyağı selenyum ve D vitamini kaynağıdır. Yediğiniz tereyağı miktarını kontrol etmek mümkündür.

TEREYAĞI VE MARGARİN TÜKETMEK - Kolesterol, lipit dengesini ve tiroidin çalışmasını etkiler. Bu gerçeğe rağmen, hayvansal yağ içeren gıdaları yemeyi bırakmamanız tavsiye edilir. Örneğin, tereyağı selenyum ve D vitamini kaynağıdır. Yediğiniz tereyağı miktarını kontrol etmek mümkündür.

#6
Foto - YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLERİ TÜKETMEK - Yüksek glisemik indeks, bozulma sürecinin çok hızlı olduğu anlamına gelir. Tiroidinizi sağlıklı tutmak için ne yediğinize dikkat etmek önemlidir. Yüksek glisemik ürünler tatlılar, hamur işleri, makarnalar ve beyaz pirinçtir. Bu yiyecekler çok miktarda karbonhidrat içerir ve iyot emilim sürecini etkiler. İyot eksikliği tiroid sorunlarına yol açar. Tabii ki, yüksek glisemik indeksli ürünleri yemekten vazgeçmek neredeyse imkansız, ancak diyetinizde bunların miktarını azaltabilirsiniz.

YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLERİ TÜKETMEK - Yüksek glisemik indeks, bozulma sürecinin çok hızlı olduğu anlamına gelir. Tiroidinizi sağlıklı tutmak için ne yediğinize dikkat etmek önemlidir. Yüksek glisemik ürünler tatlılar, hamur işleri, makarnalar ve beyaz pirinçtir. Bu yiyecekler çok miktarda karbonhidrat içerir ve iyot emilim sürecini etkiler. İyot eksikliği tiroid sorunlarına yol açar. Tabii ki, yüksek glisemik indeksli ürünleri yemekten vazgeçmek neredeyse imkansız, ancak diyetinizde bunların miktarını azaltabilirsiniz.

#7
Foto - ÇOK FAZLA KAFEİN TÜKETMEK - Güne bir fincan kahve ile başlamak pek sıkıntılı bir durum değildir. Fakat çok sık içmek de yararlı sayılmaz. Kahve ve çay, vücutta kortizol miktarını arttıran kafein içerir. Bu stres hormonu, tiroidi etkiler ve metabolizmamız kötüleşir.

ÇOK FAZLA KAFEİN TÜKETMEK - Güne bir fincan kahve ile başlamak pek sıkıntılı bir durum değildir. Fakat çok sık içmek de yararlı sayılmaz. Kahve ve çay, vücutta kortizol miktarını arttıran kafein içerir. Bu stres hormonu, tiroidi etkiler ve metabolizmamız kötüleşir.

#8
Foto - ÇOK FAZLA TURPGİL SEBZE TÜKETMEK - İyot eksikliği çekiyorsanız, çok fazla lahana, şalgam ve turp yemeniz önerilmez. Bu ürünler azot ve kükürt içeren glukozinolatlar içerir.

ÇOK FAZLA TURPGİL SEBZE TÜKETMEK - İyot eksikliği çekiyorsanız, çok fazla lahana, şalgam ve turp yemeniz önerilmez. Bu ürünler azot ve kükürt içeren glukozinolatlar içerir.

#9
Foto - FAST FOOD TÜKETİMİNİ AZALTIN - Sağlıklı bir diyete başladığınızda hangi ürünleri yemeyi bırakmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Fast Food'da bunlardan en önemlisi. Hormonel bozukluklara neden olan hazır gıdalar yerine, yararlı yağlar bulunan zeytin ve keten tohumu, yumurtalar, süt ürünleri, et, balık ve buğday tohumu tüketmek en doğru karar olacaktır.

FAST FOOD TÜKETİMİNİ AZALTIN - Sağlıklı bir diyete başladığınızda hangi ürünleri yemeyi bırakmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Fast Food'da bunlardan en önemlisi. Hormonel bozukluklara neden olan hazır gıdalar yerine, yararlı yağlar bulunan zeytin ve keten tohumu, yumurtalar, süt ürünleri, et, balık ve buğday tohumu tüketmek en doğru karar olacaktır.

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