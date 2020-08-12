Her gün severek tükettiğimiz gıdaların hormonları bozduğu kanıtlandı

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi düzen içinde yerine getirir. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan gıdalar nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli besinler ve hormonları bozan etkenleri...