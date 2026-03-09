  • İSTANBUL
Her gün için farkı görün: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!
Her gün için farkı görün: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

Uzmanlardan kalp ve cilt sağlığı için tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Dermatolog Dr. Lela Ahlemann, güzellik ve sağlık açısından büyük fayda sağlayan basit bir içecek tarifi paylaştı.

#1
Foto - Her gün için farkı görün: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için yüksek maliyetli ürünlere gerek yok. Dermatolog ve beslenme uzmanı Dr. Lela Ahlemann, Instagram hesabından takipçilerine cildi içeriden güçlendiren özel bir güzellik içeceği önerdi.

#2
Foto - Her gün için farkı görün: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

DOMATES SALÇASI MUCİZESİ Dermatolog Dr. Lela Ahlemann, cilt sağlığı için likopenin önemine dikkat çekiyor. Likopen, ciltte birikerek hücreleri serbest radikaller ve UV ışınları gibi dış etkenlerden koruyor. Domates, likopen açısından zengin bir kaynak. Özellikle domates salçası ise olgunlaşmış kırmızı meyvelerden üretildiği için en yüksek konsantrasyonu sağlıyor.

#3
Foto - Her gün için farkı görün: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

Sağlık dergisi Vitamin Doctor’a göre, likopen cilt hücrelerinin doğal yenilenmesini destekleyerek güneş yanıkları, kırışıklıklar ve pigment lekeleri riskini azaltıyor. Likopenin vücutta daha iyi emilmesi için smoothie veya salatalarda yağ ile birlikte tüketilmesi öneriliyor.

#4
Foto - Her gün için farkı görün: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

CİLDİ GENÇLEŞTİREN İÇECEK TARİFİ Dermatolog Dr. Lela Ahlemann, cildi içeriden güçlendiren basit bir güzellik içeceği tarifi paylaştı. Tarife göre bir bardağa 1–2 yemek kaşığı organik domates salçası koyun, üzerine bir çay kaşığı sebze suyu ve birkaç damla soğuk sıkım zeytinyağı ekleyin. Karışıma sıcak su ilave edip karıştırın ve isteğe bağlı olarak taze ya da dondurulmuş otlarla lezzetlendirin./ kaynak: ensonhaber

