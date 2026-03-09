Her gün için farkı görün: Kalbi motor gibi çalıştırıyor!

CİLDİ GENÇLEŞTİREN İÇECEK TARİFİ Dermatolog Dr. Lela Ahlemann, cildi içeriden güçlendiren basit bir güzellik içeceği tarifi paylaştı. Tarife göre bir bardağa 1–2 yemek kaşığı organik domates salçası koyun, üzerine bir çay kaşığı sebze suyu ve birkaç damla soğuk sıkım zeytinyağı ekleyin. Karışıma sıcak su ilave edip karıştırın ve isteğe bağlı olarak taze ya da dondurulmuş otlarla lezzetlendirin./ kaynak: ensonhaber