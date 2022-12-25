Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hayvan Yönetim Bölümü Müdürü Ezgi Vatansever Çelik, parklarında 175'in üzerinde hayvan türü bulunduğunu, hayvan sayısının da yaklaşık 2 bin olduğunu söyledi. Her sene yeni doğanlarla hayvanat bahçesindeki nüfusun arttığını belirten Çelik, "Bu sene 23 türde 100'e yakın hayvanımız doğdu. Nesli tehlike altında bulunan 3 türdeki doğum bizi çok heyecanlandırdı. Türkiye'nin ilk beyaz yanaklı gibon yavrusu bu sene parkımızda dünyaya geldi. Onun dışında Afrika pengueni yavrularımız ve halka kuyruklu lemur yavrularımız, bunlar nesli tehlike altında olan türler." diye konuştu.