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Yaşam
10
Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

2022-12-25 12:08:18
Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Darıca’da bulunan hayvanat bahçesinde bu yıl 23 türde 93 doğum gerçekleşti.

#1
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bu yıl aralarında nesli tehlike altında bulunan beyaz yanaklı gibon, Afrika pengueni ve halka kuyruklu lemurların da bulunduğu 23 türde 93 doğum gerçekleşti.

#2
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Hint gergedanından aslana, timsahtan bozayıya, farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere çok sayıda canlının yaşadığı Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri de bünyesinde barındırıyor.

#3
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Hayvanat bahçesinde bu yıl 23 türde 93 yavru dünyaya gözlerini açtı. Bunlar arasında nesli tehlike altında olduğu için Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nde (EAZA) tür koruma programlarına bağlı beyaz yanaklı gibon, 2 Afrika pengueni ve 3 halka kuyruklu lemur yavrusu da bulunuyor. Sevinçle karşılanan koruma altındaki yavrulara özenle bakılıyor.

#4
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Hayvan Yönetim Bölümü Müdürü Ezgi Vatansever Çelik, parklarında 175'in üzerinde hayvan türü bulunduğunu, hayvan sayısının da yaklaşık 2 bin olduğunu söyledi. Her sene yeni doğanlarla hayvanat bahçesindeki nüfusun arttığını belirten Çelik, "Bu sene 23 türde 100'e yakın hayvanımız doğdu. Nesli tehlike altında bulunan 3 türdeki doğum bizi çok heyecanlandırdı. Türkiye'nin ilk beyaz yanaklı gibon yavrusu bu sene parkımızda dünyaya geldi. Onun dışında Afrika pengueni yavrularımız ve halka kuyruklu lemur yavrularımız, bunlar nesli tehlike altında olan türler." diye konuştu.

#5
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Bu hayvanların EAZA'da tür koruma programlarına bağlı olduğunu ifade eden Çelik, "Bu canlılarımız büyüdüğünde ya ömürlerini burada geçirecekler ya da başka hayvanat bahçelerine transfer edilip oradaki üreme programlarına katkı sağlayacaklar." dedi. Çelik, beyaz yanaklı gibon doğumunun Avrupa'da tür komitesinde de mutlulukla karşılandığını dile getirerek, bu hayvan türünün neslinin kritik seviyede tehlike altında olmasından dolayı teşvik edildiğini kaydetti.

#6
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Bu konuda bilgi anlamında EAZA'dan destek aldıklarını belirten Çelik, "Bu tarz nesli tehlike altındaki türlerin doğumu Avrupa'da, EAZA'da çok mutlulukla karşılanıyor." ifadesini kullandı. Çelik, üreme programlarının EAZA koordinesinde yapıldığını, gelecek dönemde oradan gelecek talep ve kendi kapasitelerini değerlendirerek buna katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Bizler için daha çok hayvan refahı, neslinin tehlike altında olup olmaması ve bir tür koruma programına katkı sağlayıp sağlamadığı durumları önemli." şeklinde konuştu.

#7
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Çelik, 2022 yılının Kovid-19 dönemi sonrası kendileri için "nefes" olduğunu dile getirerek, parkın bölgenin önemli turizm merkezi olduğunu belirtti.

#8
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Parkın bölgeye canlılık kattığını vurgulayan Çelik, "2022 yılında yerli ve yabancı olmak üzere 260 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Türkiye'nin her yerinden, Avrupa ve Orta Doğu'dan ziyaretçilerimiz geliyor." dedi.

#9
Foto - Her biri birbirinden sevimli! Darıca’nın minikleri

Çelik, ziyaretçilerin buradaki hayvanlarla bağının olmasını arzu ettiklerini belirterek, burada hayat olduğunu, bunu ziyaretçilerle paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

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