Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

Yeterli kalsiyum ve D vitamini almak , kemik yoğunluğunu artırmak ve kemiklerinizi sağlıklı tutmak için osteoporozun ve diğer ilgili durumların önlenmesinin önemli bir parçasıdır. Bol miktarda meyve ve sebze tüketin; bu sadece kemik sağlığınıza değil, genel sağlığınıza da fayda sağlar. Kemikler egzersiz yoluyla da güçlendirilebilir, bu nedenle gücü artırmak için haftada en az iki buçuk saat egzersiz yapılması öneriliyor.