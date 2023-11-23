2023-11-23 18:47:38 Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı
Kemik erimesi, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve özellikle menopoz sonrası kadınları sıklıkla etkileyen önemli sorunlardan biri. Bu riskleri ortadan kaldırmak için ise dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunuyor. Romatolog Dr. Taher Mahmud, osteoporozun yıkıcı etkileri olabildiğini, ancak bu durumun tedavi edilebilir ve önlenebilir olduğunu söyledi. İşte kemik erimesi riskini bitirecek o adımlar…