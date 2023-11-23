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Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

2023-11-23 18:47:38
Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

Kemik erimesi, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve özellikle menopoz sonrası kadınları sıklıkla etkileyen önemli sorunlardan biri. Bu riskleri ortadan kaldırmak için ise dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunuyor. Romatolog Dr. Taher Mahmud, osteoporozun yıkıcı etkileri olabildiğini, ancak bu durumun tedavi edilebilir ve önlenebilir olduğunu söyledi. İşte kemik erimesi riskini bitirecek o adımlar…

#1
Foto - Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

Dr. Mahmud, her yıl 500.000'in üzerinde osteoporoza bağlı kırık oluştuğunu , her ay ise 1.100 kalça kırığı sonucu ölüm meydana geldiğini belirtti. Dr. Mahmud, osteoporozun "geri döndürülebilir" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

#2
Foto - Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

Osteoporoz, kemik yoğunluğunun giderek azalması sonucunda giderek daha kırılgan hale gelmesi sonucunda oluşur. Dr. Mahmud, yaşam tarzı değişikliklerinin, beslenme sisteminin sağlıklı olmasının ve egzersizin bir araya gelmesi halinde ilerlemenin durabileceğini belirtiyor.

#3
Foto - Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

Dr. Mahmud, bu yaşam tarzının üstelik, sadece durdurmakla kalmadığını, hatta bazı durumlarda kemik yoğunluğunu artırabileceğini dile getirdi.

#4
Foto - Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

İlk olarak kemik erimesini "önleyici" bir yaşam stilinin en iyi yol olduğunu belirten Dr. Mahmud, yine de halihazırda bu rahatsızlığınız bulunuyorsa, doğru bir şekilde adımlar atmanız halinde hastalığı durdurabileceğinizi, hatta kemiklerinizi güçlendirebileceğinizi belirtiyor.

#5
Foto - Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

Yeterli kalsiyum ve D vitamini almak , kemik yoğunluğunu artırmak ve kemiklerinizi sağlıklı tutmak için osteoporozun ve diğer ilgili durumların önlenmesinin önemli bir parçasıdır. Bol miktarda meyve ve sebze tüketin; bu sadece kemik sağlığınıza değil, genel sağlığınıza da fayda sağlar. Kemikler egzersiz yoluyla da güçlendirilebilir, bu nedenle gücü artırmak için haftada en az iki buçuk saat egzersiz yapılması öneriliyor.

#6
Foto - Her bir kemiği çeliğe dönüştürecek formül! Romatolog önerdi: Kemik erimesini bitiriyor! Duyan hemen almaya başladı

Osteoporozun önlenmesi ve kemik sağlığı her yaşta iyileştirilebilir; çok geç olduğunu düşünmeyin ve kemik sağlığınızı nasıl iyileştireceğiniz konusunda tavsiye almak için bir hekime danışın. Kemik yoğunluğunuzu ve genel kemik sağlığınızı kontrol etmek için testler yapılabilir, bu da durumunuz ve harekete geçmeniz gerekip gerekmediği hakkında fikir sahibi olabileceğiniz anlamına gelir. Kemik yoğunluğu testini nerede ve ne zaman yapabileceğinizi sağlık uzmanınıza sorabilrsiniz.

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