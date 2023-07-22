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Yaşam
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Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

2023-07-22 12:37:35
Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

Elazığ'da sağlık deposu dut pekmezleri kış için kaynatılmaya devam ediyor.

#1
Foto - Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kansızlıktan kemik sağlığına, kolesterolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi yapım mesaisi sürüyor.

#2
Foto - Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

Kent genelinde bir çok köyde olduğu gibi Baskil ilçesine bağlı Karaali köyü sakinleri de dut pekmezinin yapımına sürdürüyor. Dutun olgunlaşmasıyla, sabahın erken saatlerinde bahçelere giden aileler, öncelikle ağaçlardan silkelenen dutları topluyor.

#3
Foto - Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

Toplanan dutlar özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra pekmeze dönüştürülmek üzere dev kazanlara konularak, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor.

#4
Foto - Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

Yapımı meşakkatli olan ve sadece suda kaynatılan dutlar, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel lezzet pekmeze dönüştürülüp, tepsilerde 4-5 gün güneşte bekletiliyor.

#5
Foto - Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

Yapımı tamamlanan pekmezi aileler hem kendi çevresine dağıtıyor hem de satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

#6
Foto - Her bir damlası şifa! Kazanlar sağlık için kaynıyor

Öte yandan, dut pekmezinin tüketilmesinin hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için yararlı olduğu biliniyor.

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