Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıklanan dosyalar ile medyaya yansıyan bilgiler siyonist lobinin sapkınlığını ve iğrenç yüzünü çarpıcı bir şekilde tekrar gözler önüne seriyor. Epstein'in fuhuş ağında yer alan ve adayı ziyaret eden isimler Batı medeniyetinin bir başka kirli yönünü gösteriyor. Pedofili listelerinde, 'Öncü/Örnek' olarak nitelendirilerek reklamları yapılan ünlü iş insanları ile Hollywood yıldızlarının adları sıkça yer alıyor. Ayrıca; Epstein'in Gezi Provokasyonunu ateşli biçimde savunan, PKK ve FETÖ'cülere destek veren, Türkiye düşmanlığıyla bilinen 'filozof' Noam Chomsky ile arasındaki ilginç ilişki de dikkat çekiyor. İşte dünyanın konuştuğu skandalda yeni detaylar...