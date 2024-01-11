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Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

2024-01-11 12:11:57
Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıklanan dosyalar ile medyaya yansıyan bilgiler siyonist lobinin sapkınlığını ve iğrenç yüzünü çarpıcı bir şekilde tekrar gözler önüne seriyor. Epstein'in fuhuş ağında yer alan ve adayı ziyaret eden isimler Batı medeniyetinin bir başka kirli yönünü gösteriyor. Pedofili listelerinde, 'Öncü/Örnek' olarak nitelendirilerek reklamları yapılan ünlü iş insanları ile Hollywood yıldızlarının adları sıkça yer alıyor. Ayrıca; Epstein'in Gezi Provokasyonunu ateşli biçimde savunan, PKK ve FETÖ'cülere destek veren, Türkiye düşmanlığıyla bilinen 'filozof' Noam Chomsky ile arasındaki ilginç ilişki de dikkat çekiyor. İşte dünyanın konuştuğu skandalda yeni detaylar...

#1
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

BATI MEDENİYETİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ! Siyonist ağ ve Jeffrey Epstein ile ilişki içerisinde olan, fuhuş adasını ziyaret eden isimlerin kamuoyunun gündemine girmesi 'Batı' medeniyetinin ikiyüzlü tarafını bir kez daha gösterdi. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar tek tek ortaya dökülüyor.

#2
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

'Epstein Listesi' olarak adlandıran belgelerde birçok Hollywood yıldızı ile dünyanın tanıdığı ünlü milyarder iş insanları yer alıyor.

#3
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

YILLARDIR GENÇLERE VE İNSANLIĞA PAZARLANIYOR Batı kültürünün önde gelen bu isimleri yıllardır 'dahi' 'entelektüel' 'kanaat önderi' sıfatıyla gençlere ve insanlığa pazarlanıyor. Yine aynı isimler arka planda siyonist lobi ile kirli işbirliği güdüp sapkın pedofili ağında bulunuyor.

#4
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

EPSTEIN LİSTESİNDE KİMLERİN ADI GEÇİYOR? İşte bazı dikkat çekici isimler: Prof. Noam Chomsky - Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD'li 'filozof' Noam Chomsky de Epstein ile sıkı bir ilişki içerisinde. Türkiye'deki fondaş medyada sıkça manşet ve habere konu olan Chomsky PKK'ya, FETÖ'ye ve KHK'lılara da açık biçimde destek çıkıyor. Chomsky, Epstein'den 270.000 dolar aldığını da doğrulamıştı.

#5
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

GEZİ PROVOKASYONUNA DESTEK VERMİŞ: 'BEN DE ÇAPULCUYUM' DEMİŞTİ! Öte yandan; Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Diken, Bianet, T-24, Medyascope, Duvar gibi fondaş medyanın itibar ettiği 'kanaat önderi' olan Noam Chomsky, Gezi provokasyonunu da ateşli biçimde desteklemiş arkasına aldığı pankartla "Ben de dayanışma içinde bir çapulcuyum" mesajını vermişti.

#6
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Google kurucu ortağı Sergei Brin

#7
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Ehud Barak - eski İsrail Başbakanı

#8
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Stephen Hawking - Bilim insanı

#9
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Les Wexner - Victoria's Secret patronu

#10
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Woody Allen - Hollywood yönetmeni

#11
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Bill Clinton - ABD eski Başkanı

#12
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Lawrence Summers, Bill Clinton'ın Hazine Bakanı. Jamie Dimon, JP Morgan Chase'in CEO'su Glenn Dubin, milyarder hedge fonu yöneticisi Mortimer Zuckerman, emlak kralı. Jes Staley, JPMorgan'ın eski CEO'su.

#13
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Reid Hoffman – Linkedin kurucu ortağı

#14
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Alec Baldwin - Hollywood aktörü

#15
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Ben Affleck - Hollywood aktörü

#16
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Beyonce - Şarkıcı

#17
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Bill Gates - Microsoft kurucusu

#18
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Donald Trump - Eski ABD Başkanı

#19
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Cameron Diaz - Oyuncu

#20
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

David Koch - Milyarder iş insanı

#21
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Demi Moore - Oyuncu

#22
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Bruce Willis - Oyuncu

#23
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Dünyaca ünlü illüzyonist David Copperfield

#24
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

George Clooney - Oyuncu

#25
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Gwen Stefani - Şarkıcı ve model

#26
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

James Franco - Oyuncu

#27
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

George Clooney - Oyuncu

#28
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Gwen Stefani - Şarkıcı ve model

#29
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Kevin Spacey - Oyuncu

#30
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Robert Downey JR - Oyuncu

#31
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Lady Gaga - Şarkıcı

#32
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Paris Hilton - Model

#33
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Quentin Tarantino - Yönetmen, Senarist

#34
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Steven Spielberg - Yönetmen

#35
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Meryl Streep - Oyuncu

#36
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Pharrel Williams - ABD'li rap şarkıcısı

#37
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Tom Hanks - Oyuncu

#38
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Jim Carrey - Oyuncu

#39
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

John Cusack - Oyuncu

#40
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Katy Perry - Şarkıcı

#41
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Marvin Minsky - Yapay zekanın kurucularından

#42
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Kathryn Ruemmler - Obama'nın Beyaz Saray danışmanı

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Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Bill Richardson - New Mexico Valisi

#44
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Barnaby Marsh - Yazar

#45
Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

William Burns - Biden'ın şu anki CIA Direktörü

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Foto - Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

EPSTEİN VE MOSSAD RT International'a 2020'de konuşan eski İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe, Jeffrey Epstein'in İsrail ajanı olduğunu ve bu skandalların hepsinin Mossad'ın bilgi toplaması ve ünlü isimlere şantaj uygulaması için yapıldığını ifade etmişti.

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