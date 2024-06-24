Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Diğer klasik olan 1964 model dört kapı direksiz Chevrolet marka otomatik arabanın da parçalarını Amerika'dan getirttik. Bunları ayda belki bir sefer garajdan çıkartıp sürüyorum. Arabaları yaklaşık dört yıldır burada koruyoruz. Arada sırada çalıştırıp yağını suyunu kontrol ediyoruz. Arabaları görmek için çok gelen oluyor. Bunlardan Türkiye'de az sayıda var. Sürmeye ister istemez kıyıyorum düğün nişanlarda çok istek oluyor bazen yapacak bir şey kalmıyor” dedi.