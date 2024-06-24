Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Arabalara yüksek fiyat verenlerin olduğunu ancak satmayı düşünmediğini belirten Değirmenci, garajında yer alan Murat 124 model arabayla büyüdüğünü kaydederek, “Murat 124 model arabayla neredeyse çocukluktan beri büyüdük. Yaklaşık 10 yıldan beri bizde. Bunun da parçalarını yurt dışından tedarik ederek çok uğraşlar çekerek getirttik. Uzun uğraşlar sonucu sıfır şekilde bu vaziyete getirdik. Satar mısın? Diye çok teklif geliyor, satmayacağımızı biliyorlar. Çok yüksek fiyat veren de oldu, değerinin iki takını veren oldu yine de satmadım” diye konuştu.