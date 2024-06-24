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Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

2024-06-24 14:21:56
Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Trabzon'da yaşayan bir genç, klasik araba tutkusu sebebiyle işyerinin garajını adeta müzeye dönüştürdü.

#1
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Çocukluğundan beri klasik otomobil tutkunu olan iş adamı Gökhan Değirmenci, işyerinin garajında sakladığı klasik otomobilleri trafiğe çıkarmaya bile kıyamıyor. Farklı modellerdeki arabaları işyerinin garajında muhafaza eden Değirmenci, klasik arabalara iki katı değeri fiyat teklif edenler olduğunu ancak satmayı düşünmediğini belirtiyor.

#2
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

1963 ve 1964 model Chevrolet marka arabaların yanı sıra 3 adet klasik Tofaş araba ve 1 adet eski kasa klasik minibüsü hemen hemen hurda halinde alarak işyerinin garajında aslına uygun bir şekle yaptırarak tekrar çalışır duruma getiren Gökhan Değirmenci (31) klasik arabalara merakının çocuk yaşlarda başladığını söylüyor.

#3
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Değirmenci, arabaları görmek için işyerine kadar gelenler bile olduğunu ancak hiçbir zaman satmayı düşünmediğini ifade ediyor. Klasik arabaların değeri 15-20 milyon TL'yi bulduğunu kaydeden Değirmenci, arabaların çoğu parçalarını yurt dışından getirttiğini belirterek yenilenen arabaları trafiğe çıkarmaya kıyamadığını söylüyor.

#4
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Klasik arabaları görmek için çok gelen olduğunu ifade eden Değirmenci, “Tel örgü örme işi yapıyorum. Çocukluktan beri klasik arabalara hevesim vardı çocukluk hayali diyelim. Tamamen hobi olarak imkânım oldu Allah nasip etti. 1963 model olanı 4 yıl önce bir işadamından almıştım. Satın aldığım arabayı komple revize ettik içi, dışı boyası olsun sıfırdan yaptık diyebiliriz. Aracın parçalarını sıfırdan yurt dışından tedarik ettik.

#5
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Diğer klasik olan 1964 model dört kapı direksiz Chevrolet marka otomatik arabanın da parçalarını Amerika'dan getirttik. Bunları ayda belki bir sefer garajdan çıkartıp sürüyorum. Arabaları yaklaşık dört yıldır burada koruyoruz. Arada sırada çalıştırıp yağını suyunu kontrol ediyoruz. Arabaları görmek için çok gelen oluyor. Bunlardan Türkiye'de az sayıda var. Sürmeye ister istemez kıyıyorum düğün nişanlarda çok istek oluyor bazen yapacak bir şey kalmıyor” dedi.

#6
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Arabalara yüksek fiyat verenlerin olduğunu ancak satmayı düşünmediğini belirten Değirmenci, garajında yer alan Murat 124 model arabayla büyüdüğünü kaydederek, “Murat 124 model arabayla neredeyse çocukluktan beri büyüdük. Yaklaşık 10 yıldan beri bizde. Bunun da parçalarını yurt dışından tedarik ederek çok uğraşlar çekerek getirttik. Uzun uğraşlar sonucu sıfır şekilde bu vaziyete getirdik. Satar mısın? Diye çok teklif geliyor, satmayacağımızı biliyorlar. Çok yüksek fiyat veren de oldu, değerinin iki takını veren oldu yine de satmadım” diye konuştu.

#7
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Satın aldığı otomobili garajdan çıkarmak için önündeki ağacın kesildiğini kaydeden Değirmenci, “Doğan ve 131 model arabalarda yaklaşık üç buçuk yıldır bizde. Doğan marka araba sekiz bin 500 kilometrede, diğeri de benzinli 131 model. Doğan marka arabayı galerici arkadaşım yaşlı bir amcadan almıştı eşi rahmetli olunca arabayı garaja çekmişti. En son çocukları satmaya karar verdi garajdan çıkartırken önünde ağaç vardı ağacı kesmek zorunda kalmışlardı o şekilde çıkardılar. Yine klasikler arasında yer alan minibüsümüz var.

#8
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

Aracı Bayburt tarafından aldık. Komple baştan aşağı kendi işyerimizde aslına uygun yenilemeye çalışıyoruz Aracımız 1984 model yaklaşık 2 yılda kaporta bölümünü dışını bitirdik. Arabayı satmak için yapmıyoruz. Hepsi 15-20 milyon TL'yi bulur ama almaya çalışsan tedarik edilemez” şeklinde konuştu.

#9
Foto - Hepsine gözü gibi bakıyor! Bu garajda bir servet var

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