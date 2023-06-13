Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

Telefon kullanımına bağlılığın artması ile üreticilerde yeni ürünler geliştiriyor. Bunların başında gelen telefon kılıfları, sadece göz boyamıyor sağlığı da tehdit ediyor. Hemen herkesin elinde bulunan bu cihazlara yüksek meblağlar vererek sahip olan vatandaşlar, darbeye karşı koruyucu kılıflar kullanmayı tercih ediyor. Orijinal kılıf fiyatlarının yüksek olması nedeniyle adeta sektör haline gelen yan sanayi ürünü kılıfların ucuz olması, vatandaşları cezp ederek tercihlerini bu ürünlerden yana kullanmalarını sağlıyor. Sağlığı da ciddi anlamda tehdit eden koruyucu kılıflar, kimyasal içerikler taşıdığı için cilde temas halinde ciddi yanıklara sebebiyet verebilir.