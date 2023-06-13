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Teknoloji-Bilişim
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Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

2023-06-13 14:07:11
Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

Gelişen cep telefonu ve tablet teknolojisi ile beraber bir sektör haline gelen koruyucu kılıflar, insan sağlığı açısından tehlike arz ediyor.

#1
Foto - Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

Telefon kullanımına bağlılığın artması ile üreticilerde yeni ürünler geliştiriyor. Bunların başında gelen telefon kılıfları, sadece göz boyamıyor sağlığı da tehdit ediyor. Hemen herkesin elinde bulunan bu cihazlara yüksek meblağlar vererek sahip olan vatandaşlar, darbeye karşı koruyucu kılıflar kullanmayı tercih ediyor. Orijinal kılıf fiyatlarının yüksek olması nedeniyle adeta sektör haline gelen yan sanayi ürünü kılıfların ucuz olması, vatandaşları cezp ederek tercihlerini bu ürünlerden yana kullanmalarını sağlıyor. Sağlığı da ciddi anlamda tehdit eden koruyucu kılıflar, kimyasal içerikler taşıdığı için cilde temas halinde ciddi yanıklara sebebiyet verebilir.

#2
Foto - Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

Muş’un Yukarı Çarşı bölgesinde telefon aksesuarları satan Veysel Koç, müşterilerine anti bakteriyel kılıflar önerdiğini belirterek, “Kılıflar cihazı korumak için takılıyor. Bunun yanı sıra zararları da olabiliyor çünkü kimyasal maddeler kullanılıyor. Bu kılıflar sert maddelerden yapıldığı için telefonun ısısını içerisine hapsederek zarar verebilir. Hijyenik açısından ise kimyasal maddeler barındırdığı için sağlık açısından da oldukça zararlı. Biz müşterilerimize anti bakteriyel kılıflar öneriyoruz. Tabi bazı müşterilerimiz anti bakteriyel kılıflar yerine daha ışıltılı olan kimyasal üretim kılıfları tercih ediyorlar” dedi.

#3
Foto - Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

Yaklaşık 20 yıldır telefon aksesuarları satan Burhan Akpolat ise merdiven altı tekstillerde üretilen kılıflarda kimyasal maddelerin bulunduğunu ifade ederek, “20 yıldır telefon aksesuarları işini yapıyoruz. Farklı aksesuar çeşitlerimiz de var. Aksesuar yelpazesi geniş olduğu için ucuz kılıflarda olabiliyor. Merdiven altı tekstillerde üretilen aksesuarlar da kimyasal maddeler kullanılıyor. Poşetini açtığınızda içerisinden gelen kokudan da anlayabiliyorsunuz. Bu tür aksesuarlar cilde temas etmesi ile ciddi yaralara neden olabiliyor. Özelikle çocuklarda ciddi hastalıklara neden oluyor. Bizi izleyenlere tavsiyemiz bu zararlı ürünlerin yerine Sağlık Bakanlığının onayladığı ürünleri kullansınlar” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

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