Hemen hemen herkesin cebinde! Telefon kılıflarında büyük tehlike

Yaklaşık 20 yıldır telefon aksesuarları satan Burhan Akpolat ise merdiven altı tekstillerde üretilen kılıflarda kimyasal maddelerin bulunduğunu ifade ederek, “20 yıldır telefon aksesuarları işini yapıyoruz. Farklı aksesuar çeşitlerimiz de var. Aksesuar yelpazesi geniş olduğu için ucuz kılıflarda olabiliyor. Merdiven altı tekstillerde üretilen aksesuarlar da kimyasal maddeler kullanılıyor. Poşetini açtığınızda içerisinden gelen kokudan da anlayabiliyorsunuz. Bu tür aksesuarlar cilde temas etmesi ile ciddi yaralara neden olabiliyor. Özelikle çocuklarda ciddi hastalıklara neden oluyor. Bizi izleyenlere tavsiyemiz bu zararlı ürünlerin yerine Sağlık Bakanlığının onayladığı ürünleri kullansınlar” şeklinde konuştu.